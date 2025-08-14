Σπύρος Μπιμπίλας: Το αντίο στην Πόπη Χριστοδούλου που πέθανε ξαφνικά και το στοιχείο που τους έδενε

«Έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, που αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε» και ο Σπύρος Μπιμπίλας θέλησε να την αποχαιρετίσει.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ αποκάλυψε και ένα στοιχείο που τον έδενε με την άτυχη συνάδελφό του και αυτό δεν ήταν άλλο από το γεγονός ότι οι δυο ηθοποιοί αποφοίτησαν από την ίδια δραματική σχολή. Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε το δημόσιο «αντίο» στην Πόπη Χριστοδούλου.

«Αντίο Πόπη…. Όταν φεύγουν νεότεροι άνθρωποι είναι διπλός ο πόνος… Η ευγενική Πόπη Χριστοδούλου, η ωραία και αξιόλογο συνάδελφος, έφυγε ξαφνικά, από κοντά μας βυθίζοντας σε θλίψη οικογένεια και φίλους. Είχε τελειώσει την ίδια δραματική σχολή με μένα, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, με την οποία πάντα διατηρούσε σχέσεις. Καλό ταξίδι», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι την τραγική είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου έκανε γνωστή ο καλός της φίλος Παναγιώτης Καποδίστριας, ο οποίος την αποχαιρέτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (14.08.2025) με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook.

Η Πόπη Χριστοδούλου υποδύθηκε τους ρόλους των οικιακών βοηθών της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο «Πάρα Πέντε» και είχε διαγράψει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.