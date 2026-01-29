Lifestyle

Σταμάτης Φασουλής: Με πείραξε ότι στο καλύτερο πράγμα που είχα να δώσω, μου γύρισαν την πλάτη

«Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγώ πήρα την άρνηση του κόσμου», εξομολογήθηκε ο Σταμάτης Φασουλής
Σταμάτης Φασουλής
Ο Σταμάτης Φασουλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τη στάση του στον δημόσιο χώρο, τις απόψεις που είχε διατυπώσει σε γνωστούς ερμηνευτές που είχαν ζητήσει την άποψή του, αλλά και για τη θεατρική παράσταση που ο ίδιος αισθάνθηκε την απόρριψη του κόσμου. Μια προσπάθεια που θεωρούσε ό,τι καλύτερο είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Στον δημόσιο χώρο είμαι εντελώς εξωστρεφής πολλές φορές. Τα λέω όλα για να κρύβω τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Φασουλής στο ξεκίνημα της συζήτησης.

Μιλώντας για τη μακρά του εμπειρία στον χώρο της μουσικής και στα μαθήματα που πήρε δίπλα σε μεγάλα ονόματα, είπε πως: «Την ώρα της δουλειάς καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για εσένα. Πώς ετοιμάζει ένα τραγούδι, πώς το ψήνει η Μαρινέλλα, ο Πάριος, ο Νταλάρας… ήταν ερμηνευτές».

«Έλεγα στον Γιώργο (σ.σ. Νταλάρα) “αυτό δεν είναι ωραίο τραγούδι” και μου έλεγε “δεν με έχεις ακούσει να το τραγουδάω”. Και ήταν άλλος όταν το τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Οι ίδιοι μου ζητούσαν να τους πω τη γνώμη μου. Μου έλεγαν: “Για τη γνώμη σου σε πήρα”».

Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε για την αγαπημένη του θεατρική παράσταση, εκείνη όμως που δεν αγκαλιάστηκε από το κοινό. «Ήταν πριν δέκα χρόνια, ο “Πατέρας” που είχε Αλτσχάιμερ», εξομολογήθηκε. «Έγινε ταινία με τον Άντονι Χόπκινς. Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγώ πήρα… να μην πω… Πήρα την άρνηση του κόσμου».

«Δεν με πείραξε ότι δεν είχε κόσμο. Με πείραξε ότι στο καλύτερο πράγμα που είχα να δώσω, μου γύρισαν την πλάτη. Εγώ δεν έχω παίξει καλύτερα. Ήμουν τόσο μέσα στον ρόλο, τον αισθανόμουν πραγματικά. Η κατάκτηση ενός ρόλου δεν είναι ακριβώς η προσπάθεια που το σώζει, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι αυτό. Είναι και κάτι άλλο μαγικό που πρέπει να δέσει», κατέληξε ο επιτυχημένος ηθοποιός.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, προ μηνών, ο Σταμάτης Φασουλής είχε μιλήσει για την προσωπική ζωή του και τον εθισμό του στο αλκοόλ, που είχε ανατρέψει τους ρυθμούς της ζωής του.

