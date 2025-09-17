Σταμάτης Κραουνάκης για Αλέξη Τσίπρα: Δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός

Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno του Mega και μίλησε μεταξύ άλλων και για τις πολιτικές εξελίξεις. Ρωτήθηκε για τα σχέδια που έχει στο μυαλό του ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Αλέξης Τσίπρας είναι προσωπικός φίλος του. Ένας πολιτικός που φέρεται να επεξεργάζεται την επάνοδό του, στην κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

«Δεν υπάρχει κανένας ανεβαστικός λόγος από κανέναν πολιτικό αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστή η φιλία μου με τον Αλέξη. Εγώ νομίζω ότι δε θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός» είπε αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Για την Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Δεν θα πολιτευτεί. Αυτό που παίζει τώρα είναι μετριούμπα. Είναι «βήτα» και πολύ φοβάμαι ότι είναι ένα μοντέλο που έχει να κάνει με την παγκόσμια κοινότητα. Τα κέντρα θέλουν πλέον διαχειριστές, δεν θέλουν ηγέτες».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που πέρασε και τη συνεργασία του με την Κλαυδία, την οποία χαρακτήρισε εξαιτερική. «Έριξα ένα κράξιμο στη Μενδώνη όσο… πατάει η γάτα», είπε και συνέχισε:

«Αυτό που βλέπω στην κοινωνία είναι ότι στην πρώτη αντίδραση είναι… χμ. Μόλις τους δείξεις μία ενθάρρυνση αμολάνε. Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που ψηφίζει πια ο κόσμος».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σχολίασε και το νέο τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου «Μην Ακούσω Τίποτα», λέγοντας: «Τους την έκανε πάλι η θεά, με ένα τραγούδι που της πάει τρελά».