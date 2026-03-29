Σταμάτης Κραουνάκης για Μαρινέλλα: Μου είχε πει «αγάπη μου αυτό δεν μπορώ να το πω, να το λένε οι άλλοι»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για την Μαρινέλλα, την Κυριακή (29-03-2026) στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και θυμήθηκε στιγμές που έζησε μαζί της στο πέρασμα των χρόνων. Θαύμαζε και εκείνος την σπουδαία ερμηνεύτρια και στάθηκε στην ακρίβεια των κινήσεών της.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε και τα λόγια που του είχε πει η Μαρινέλλα, όταν της έδειξε ένα τραγούδι που της είχε γράψει: «Της είχα γράψει το τραγούδι της Μαρίκας Σουέζ που έλεγε ο στίχος, ότι λέει η ίδια για τον εαυτό της, “είμαι θεά”. Μου λέει “αγάπη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω, να το λένε οι άλλοι”. Δεν ήθελε να το πει η ίδια για τον εαυτό της. Το κάναμε ως διάλογο με τους άλλους ηθοποιούς, ένα εξαιρετικό καστ και απαντούσε ο θίασος “είσαι θεά”. Σ’ αυτόν τον διάλογο, ας πούμε, κράτησε ένα τελευταίο σαρκαστικό».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ένα βαθιά θρησκευόμενο πρόσωπο και αυτό ήταν η Μαρινέλλα, εκτός από τεράστια τεχνίτρια. Ό,τι και να έκανε, ό,τι καινοτομία και να έφερνε – γιατί άλλαξε τη νύχτα – στο βάθος το λαρύγγι της ήταν η περιουσία της. Εκεί ήξερε τον τρόπο να συγκεντρώνεται και να είναι εξαιρετικά ακριβής, ανησυχητικά καμιά φορά» συμπλήρωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Όπως είπε ο μουσικός, η Μαρινέλλα ήταν ένα πολύ δοτικός άνθρωπος. «Ένας πολύ πλούσιος στην καρδιά του, χορτασμένος, άνθρωπος. Έχει σημασία στη σημερινή μας κουβέντα να πω ένα πραγματάκι που δείχνει τον χαρακτήρα της» ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.