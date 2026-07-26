Η Βούλα Πατουλίδου για την επέτειο θανάτου του άντρα της: «Σ’ ακούω να μου φωνάζεις από την εξώπορτα»

Η Βούλα Πατουλίδου έκανε μία δημόσια κατάθεση ψυχής και αναφέρθηκε στην απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή και την επέτειο του θανάτου του.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έδινε σοβαρή μάχη με τον καρκίνο και κατέληξε το πρωί της Τρίτης (29.07.2025), σε ηλικία 69 ετών. Ο πρώην αθλητής ήταν εδώ και δεκαετίες συνοδοιπόρος της Βούλας Πατουλίδου στη ζωή και ο χαμός του άφησε ένα μεγάλο κενό στη ζωή της πρώην αθλήτριας.

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Την Κυριακή (26.07.2026), ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, η χρυσή Ολυμπιονίκης έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media και αναφέρθηκε στη ζωή της μετά τον χαμό του, αναφέροντας ότι αυτά που της λείπουν είναι οι μικρές στιγμές μαζί του.

«Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις… Ένας χρόνος… Κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα.

Μου λένε να είμαι δυνατή. Δεν ξέρουν πως η δύναμη δεν είναι να μη λυγίζεις. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί, να φοράς ένα χαμόγελο που δεν νιώθεις και να συνεχίζεις, ενώ μέσα σου έχει γκρεμιστεί ολόκληρος ο κόσμος.

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Δεν μου λείπουν τα μεγάλα. Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου. Η σιγουριά πως, ό,τι κι αν γινόταν, στο τέλος της ημέρας υπήρχε ένα σπίτι… κι εσύ.

Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο; Ότι ο κόσμος συνεχίζει. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο. Τα φανάρια ανάβουν και σβήνουν. Οι εποχές αλλάζουν. Κι εγώ προσπαθώ να μάθω πώς γίνεται να αναπνέεις όταν σου λείπει ο άνθρωπος που ήταν η ανάσα σου.

Σήμερα μόνο η Άλκηστις με καταλαβαίνει από το ραδιόφωνο. “Πώς μπορεί η γη να γυρίζει χωρίς εσένα;”.

Δεν θυμώνω με τον θάνατο. Θυμώνω με τη σιωπή. Κι αν κάπου υπάρχει ένα παράθυρο που ενώνει τον ουρανό με τη γη, θέλω να ξέρεις μόνο αυτό: δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου. Ούτε μία διαδρομή που να μην περίμενα, έστω για ένα δευτερόλεπτο, να σε δω να στέκεσαι στην πόρτα. Γιατί η αγάπη η αληθινή δεν μπαίνει σε μνήματα. Δεν πεθαίνει. Αλλάζει μόνο διεύθυνση.

View this post on Instagram A post shared by Voula Patoulidou (@voulapatoulidou)

Κάθε φορά που βάζω το κλειδί στο αμάξι, σ’ ακούω να μου φωνάζεις από την εξώπορτα: “Πατουλίδου, σ’ αγαπώ”. Και τότε, για μια στιγμή, ο κόσμος ξαναγίνεται ολόκληρος… μέχρι να κλείσει η πόρτα και να θυμηθώ πως αυτή τη φορά δεν θα ανοίξει ξανά», έγραψε στην ανάρτησή της η Βούλα Πατουλίδου.