Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Οι τρυφερές αγκαλιές σε παραλία της Μυκόνου

Το φετινό καλοκαίρι είναι διαρκείας για την Αθηνά Οικονομάκου και τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι από τη στιγμή που παντρεύτηκαν στην Πάρο τον προηγούμενο μήνα βρίσκεται σε φάση διακοπών.

Η όμορφη ηθοποιός μετά το τριήμερο γλέντι του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ταξίδεψε στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ πέρασε και μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς σε resort στο Σούνιο. Τις τελευταίες μέρες η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με τα παιδιά της και τον άντρα της ζωής της.

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Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε Οικονομάκου και Τσερέλα στην παραλία στο Καλό Λιβάδί, όπου αντάλλασσαν αγκαλιές και φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, απόλαυσαν στιγμές ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς στην περιοχή Ταρίφα που βρίσκεται στην Ισπανία