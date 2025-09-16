Στάθης Αγγελόπουλος: «Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη» – Αναβλήθηκε η δίκη του τραγουδιστή

Ο Στάθης Αγγελόπουλος βρέθηκε το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όμως η δίκη του αναβλήθηκε εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων. Ο τραγουδιστής που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, επανέλαβε πως είναι αθώος και πως έχει στο πλευρό του, τα δύο παιδιά του. Την υπεράσπιση της Μαρίας Κουταντώνη ανέλαβε ο Απόστολος Λύτρας.

Ο Στάθης Αγγελόπουλος ανέφερε πως οι σχέσεις του με την Μαρία Κουτσαντώνη δεν έχουν αποκατασταθεί μετά το επεισόδιο. Όπως είπε ο τραγουδιστής, επιθυμεί η όλη υπόθεση να κλείσει χωρίς φασαρίες και οι δυο τους να συνεχίσουν τις ζωές τους.

«Θα αναβάλει σήμερα το δικαστήριο λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα μας δώσει νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό περιμένω και τίποτα άλλο. Είναι λογικό ότι θα τη συναντήσω την πρώην σύζυγό μου εδώ στα δικαστήρια» ανέφερε αρχικά ο Στάθης Αγγελόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Ούτε είχαμε σχέσεις, ούτε έχουμε, ούτε θέλω να έχουμε. Θέλω να τελειώσει όλο αυτό όμορφα, χωρίς φασαρίες και γκρίνιες και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό» πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Όταν έφτασε στα δικαστήρια ο Απόστολος Λύτρας με την εντολέα του, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, παρά μόνο είπε: «Έχουμε αποχή, θα πάρουμε αναβολή» ανέφερε ο ποινικολόγος.

Υπενθυμίζεται πως ο Στάθης Αγγελόπουλος, θα καθίσει στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή βία μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κουτσαντώνη, το μεσημέρι της Δευτέρας (09.06.2025).