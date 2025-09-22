Στάθης Αγγελόπουλος: «Η πρώην γυναίκα μου άρχισε να φωνάζει και να με κάνει ρεζίλι, δεν τη χτύπησα ποτέ»

Για το περιστατικό που τον οδήγησε αντιμέτωπο με τον νόμο μίλησε ο Στάθης Αγγελόπουλος στην εκπομπή «Power Talk» αποκαλύπτοντας αναλυτικά τι συνέβη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κουτσαντώνη, η οποίο τον κατηγορεί για ενδοοικογενειακή βία.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ μαζί με τον δικηγόρο του, Βασίλη Νουλέζα. Έτσι, ο Στάθης Αγγελόπουλος περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη τότε, τονίζοντας ότι η πρώην γυναίκα του χτύπησε σε ντουλάπι και τον κατηγόρησε ότι χειροδίκησε εναντίον της.

«Ήμουν για επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Λονδίνο και υπήρξε μία ένταση και με τον γιο μου, που είναι 28 ετών. Η Μαρία Κουτσαντώνη (σ.σ. η πρώην σύζυγός του) έχει πάρει όλες τις διατροφές, κάθε μήνα στην τράπεζα και στα χέρια και πολλές φορές πλήρωσα και δύο φορές κάποια εκατομμύρια δραχμές», είπε αρχικά.

«Ενώ ήμουν στο Λονδίνο με παίρνει μία γειτόνισσα και μου λέει ότι η Μαρία ανεβοκατεβάζει πράγματα από την αποθήκη σου. Με παρακάλεσε ο γιος μου επειδή βρισκόταν σε φάση μετακόμισης η Μαρία να πάει για μερικές ημέρες να μείνει στο σπίτι μας», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

Τότε ο Στάθης Αγγελόπουλος επιστρέφοντας από το ταξίδι του ζήτησε τον λόγο από την πρώην γυναίκα του.

«Ήταν πολύ νευρική και άρχισε να μου μιλάει απότομα και άσχημα. Μου έλεγε διάφορα. Της είπα ότι είναι στο δικό μου σπίτι και δεν γίνεται να μου μιλάει έτσι, ενώ τη φιλοξενούσα. Πάνω στη συζήτηση που είχαμε δημιουργήθηκε ο καυγάς. Της λέω, “τι είναι αυτές οι κούτες, τι έχεις πάρει, αν έχεις πάρει κάτι, να πάμε να δω το αυτοκίνητο να δούμε τι έχεις πάρει”. Την ώρα της έντασης πήρε την Αστυνομία και έκατσε οκλαδόν μπροστά στην πόρτα για να μην πάω στο αυτοκίνητό της να ελέγξω τι μπορεί να έχει πάρει», δήλωσε ακόμα.

Συνεχίζοντας να περιγράφει το τι συνέβη με την πρώην σύζυγός του ο Στάθης Αγγελόπουλου ανέφερε ακόμα: «Άρχισε να φωνάζει και να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι στην πολυκατοικία που μένω που δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ. Έφυγε ο γιος μου πήρε στο δωμάτιο και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα “μπουμ”. Χτύπησε στο ντουλάπι της κουζίνας. Δεν τη χτύπησα ποτέ, δεν έχω χειροδικήσει πάνω της. Έφυγα προς την κρεβατοκάμαρα που ήταν και ο γιος μου ο Μανώλης και ακούσαμε το “μπουμ”».

«Έγινε μια έντονη λογομαχία, του αποκλείει την έξοδο από το διαμέρισμα, ο κύριος Αγγελόπουλος, ήθελε να ελέγξει να έχει αφαιρέσει προσωπικά του αντικείμενα, εκεί γίνεται ένα φραστικό επεισόδιο. Καλεί την Αστυνομία και υποκρίνεται ότι την έχει χτυπήσει. Ο πραγματικός λόγος που κάλεσε την Αστυνομία ήταν για να λυθεί ενώπιον των Αστυνομικών υπαλλήλων η διαφορά που ανέκυψε», είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή Βασίλη Νουλέζα.

«Ο Μανώλης ήταν στο δωμάτιό του και λέει στην ένορκη κατάθεση ότι δεν ξέρω αν έχει αγγίζει τη μητέρα μου αλλά δεν νομίζω να το έκανε γιατί δεν υπήρξε ποτέ βίαιος», δήλωσε αμέσως μετά ο Στάθης Αγγελόπουλος, ενώ δήλωσε ακόμα ότι η πρώην σύζυγός του τραγουδιστή χτύπησε σε έναν ντουλάπι.

«Η Μαρία λέει ότι μία της πέταξα τα κλειδιά, μία ότι την έσπρωξα, μία ότι τη χτύπησα στο ντουλάπι, μία ότι δεν θυμάται», ανέφερε ακόμα, τονίζοντας ότι ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του είχε προτείνει στον Βασίλη Νουλέζα εξωδικαστικό συμβιβασμό, ζητώντας χρήματα από τον τραγουδιστή.

«Γινόταν χαμός με το θέμα των διατροφών. Δεν φταίω εγώ όταν παίρνεις τη διατροφή και σε επτά μέρες δεν έχεις λεφτά. Δεν φταίω εγώ αν δεν κάνεις καλό κουμάντο στη διαχείριση χρημάτων. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, όταν ο γιος μας ήταν μικρός. Πήρε το παιδί μια νύχτα – χωρίς να ενημερώσει τον πατέρα – και πήγε στην Μυτιλήνη να μείνει», δήλωσε στη συνέχεια ο Στάθης Αγγελόπουλος.