Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δε νομίζω να με δείτε γαμπρό»

Ο Στάθης Σχίζας παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι του Κωνσταντίνου Μίχου στο Youtube και μίλησε μεταξύ άλλων για την Ιωάννα Τούνη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Δήλωσε «απογοητευμένος από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της εποχής» και τόνισε πως για την ώρα δεν σκέφτεται τον γάμο.

Ο Στάθης Σχίζας χαρακτήρισε «χαζομάρες» τα όσα ακούστηκαν περί σχέσης του με την Ιωάννα Τούνη, ενώ για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε πως δεν υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και νικητής του Survivor απάντησε για την πρώην σύντροφό του: «Λογικό να ψάχνουν στην Google για μένα και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Τόσα χρόνια… Τι επαφή να έχουμε; Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία».

«Είναι ταιριαστοί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου. Για να το λες (θα είναι μαζί). Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ. Πολλοί ξεκινάνε ως φίλοι» σχολίασε ο Στάθης Σχίζας.

Όσον αφορά στις φήμες περί σχέσης του με την Ιωάννα Τούνη το φετινό καλοκαίρι, ο επιχειρηματίας απάντησε: «Χαζομάρες. Δεν είχε θέματα το καλοκαίρι. Δημιούργησαν κάτι για έναν μήνα, άνευ λόγου. Μπράβο της (για τη νέα σχέση της)».

Ο Στάθης Σχίζας βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν οι κάμερες τον εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (09-06-2025), να περπατά με την Ιωάννα Τούνη, κρατώντας της το χέρι και την τσάντα της. Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε φαίνεται η influencer – μοντέλο να περπατάει κρατώντας από το χέρι τον νικητή του Survivor, χωρίς να τους νοιάζουν τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Δεν νομίζω να με δείτε γαμπρό. Κακή εποχή. Είμαι απογοητευμένος γενικά από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία αυτής της εποχής» αποκάλυψε ο Στάθης Σχίζας.