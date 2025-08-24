Στάθης Σχίζας: «Πώς μπορεί να γίνει μήνυση σε ένα παράσιτο;» αναρωτήθηκε μετά από αρνητικό σχόλιο

Ο Στάθης Σχίζας βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, το Exathlon, χωρίς όμως να χάνει επαφή με τους διαδικτυακούς φίλους του. Οι αναρτήσεις του προκαλούν αντιδράσεις και σχόλια, πολλά από τα οποία είναι αρνητικά για τον ίδιο.

Ο Στάθης Σχίζας ανέβασε μια φωτογραφία στο “Χ” στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό “Χ” τελικά είναι ότι καλύτερο μέσο υπάρχει στα social για να γελάσεις». Από κάτω έλαβε εκατοντάδες σχόλια, ενώ, ανάμεσά τους ο παίκτης του Exathlon ξεχώρισε ένα, το οποίο δεν άφησε αναπάντητο.

Πιο αναλυτικά, ένα από τα σχόλια που δέχτηκε έγραφε το εξής: «Δεν έχεις δει τίποτα. Που να δεις τι γέλια ρίχναμε όταν έμπαινε η δικηγόρος σου σοβαρή σοβαρή και απειλούσε με μηνύσεις όποιον σε αποκαλούσε ισάξιο».

Εκείνος, χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Μα πώς μπορεί να γίνει μήνυση σε ένα παράσιτο; Ιδού η Απορία…».

Αυτό <Χ> τελικά είναι ότι καλύτερο μέσο υπάρχει στα social για να γελάσεις ! #exathlonGR pic.twitter.com/UjjjzSVZzr
August 20, 2025

Ο Στάθης Σχίζας, σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει τις φήμες γύρω από τη συμμετοχή του: «Έχουν ακουστεί πολλοί. Όπως έχει ακουστεί για εμένα, έχει ακουστεί και για άλλους παίκτες. Θα δούμε ποιοι θα είναι. Τώρα κοντά νομίζω ξεκινάει».

Όταν ρωτήθηκε για το ποιον θα ήθελε να αντιμετωπίσει στο Exathlon, δεν έκρυψε την προτίμησή του: «Ο μοναδικός παίκτης που θα ήθελα να δω στο Exathlon είναι ο Σοϊλέδης, κανένας άλλος. Στο Survivor υπήρχε αντιπαλότητα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο κανένα πρόβλημα. Αν έπαιζα μαζί του θα ήταν το μόνο που θα μου έδινε κίνητρο. Ο Άρης είναι στους top 2-3 που έχουμε περάσει από το παιχνίδι».

Αναφορικά με τα οικονομικά, αποκάλυψε: «Σε όλες τις δουλειές το οικονομικό παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σε αυτή τη δουλειά δεν θα έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο».