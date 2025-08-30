Σταύρος Κωνσταντίνου: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο στον αγώνα Κυπρος – Ελλάδα στο Eurobasket

Το απόγευμα του Σαββάτου (30.08.2025) η Ελλάδα και η Κύπρος βρέθηκαν αντιμέτωπες στο γήπερο «Σπύρος Κυπριανός» στο πλαίσιο του Eurobasket και λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έλαβε χώρα μία πολύ συγκινητική στιγμή για όλους τους Έλληνες. Ο τραγουδιστής Σταύρος Κωνσταντίνου ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο που είναι κοινός για τις δύο χώρες.

Ο Κύπριος Σταύρος Κωνσταντίνου, που συγκίνησε τους πάντες στο φετινό Eurobasket με την ερμηνεία του, δεν είναι γνωστός μόνο στη Μεγαλόνησο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς το 2004 είχε πάρει μέρος σε έναν από τους πρώτους διαγωνισμούς τραγουδιού που προβλήθηκαν στην τηλεόραση και από τότε μέχρι και σήμερα έχει σημειώσει πολλά σημαντικά βήματα στο μουσικό πεντάγραμμο, ενώ έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας και με την προσωπική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου που τραγούδησε a cappella τον Εθνικό Ύμνο, πήρε μέρος και μάλιστα κατάφερε να αναδειχτεί ο μεγάλος νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού «Super Idol», το 2004. Δεύτερη φιναλίστ τότε ήταν η δημοφιλής ερμηνεύτρια σήμερα, Τάμτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη στο «Super Idol»

Ο Σταύρος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1984 στη Λευκωσία της Κύπρου.

Από μικρός αγαπούσε ιδιαίτερα το τραγούδι και σε νεαρή ηλικία, μόλις 20 ετών, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού με τίτλο «Super Idol» που προβλήθηκε το 2004 στο MEGA και αποτελούσε την ελληνική εκδοχή του αμερικανικού «Pop Idol». Παρουσιαστής του «Super Idol» ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς και κριτές ο Κωνσταντής Σπυρόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης και η Ελενα Κατραβά.

Μάλιστα, ο εν λόγω διαγωνισμός προβλήθηκε μόνο μία φορά με αυτό το όνομα και επανήλθε στη «μικρή οθόνη» ως «Greek Idol» το 2010.

Δισκογραφία

2004: Super Idol 2004

2005: To κουδούνι

2006: Θα με ζητάς

2007: Φωτιά ο έρωτας

2009: Η αγάπη μου για σένα

Single

2011: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω

2012: Όσο υπάρχεις θα υπάρχω

2012: Πόσο να υποκριθώ

2013: Πόνεσέ με

2014: Α ρε νύχτα

2015: Έχω θέμα σοβαρό

2016: Τα ‘σπασα

2016: Στα αστέρια έκανε πρεμιέρα – Για τον Παντέλο

2017: Στον Θεό με φτάνεις

2018: Σάββατο βράδυ

2018: Έλεγες

2019: Έχεις δύο λεπτά

2023: Απόψε όλα μου τα επιτρέπω

Το σκάνδαλο με τις γυμνές φωτογραφίες

Τον Δεκέμβριο του 2014 ο Σταύρος Κωνσταντίνου βρέθηκε στο επίκεντρο εξαιτίας μίας προσωπικής υπόθεσης. Ο νεαρός καλλιτέχνης έπεσε θύμα μίας πρώην συντρόφου του, η οποία διέρρευσε γυμνές φωτογραφίες του ίδιου στο διαδίκτυο.

«Φώναζα, έβριζα, έκλαιγα, έπεσα ψυχολογικά για το “γιατί”. Γιατί σ’ εμένα; Κινήθηκα νομικά και πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ήταν ό,τι χειρότερο έζησα στην πορεία μου», είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Yes».

«Δεν μίλησα μαζί της γιατί δεν ήξερα πως θα αντιδράσω… Όλα έγιναν μέσω δικηγόρου. Αν την έβλεπα μπροστά μου σίγουρα θα ρωτούσα “γιατί τόση κακία” και θα έφευγα. Έχω κάνει sex tape σε μικρότερη ηλικία, αλλά, ευτυχώς, όχι με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Πολύ φοβάμαι πως αν ήταν με εκείνη θα το είχατε δει ήδη», είχε εξομολογηθεί ακόμα για το επίμαχο θέμα.

Σε αυτές τις φωτογραφίες, ο Σταύρος Κωνσταντίνου φαίνεται να βρισκόταν στον καναπέ του, φορώντας το εσώρουχό του, ενώ υπήρχαν και κάποιες άλλες στις οποίες εκείνος ήταν γυμνός στο μπάνιο. Οι επίμαχες πόζες ανέβηκαν πρώτα στο Facebook και στη συνέχεια σβήστηκαν, ωστόσο, είχαν προλάβει να διαρρεύσουν στο ίντερνετ.

Ο γάμος

Το 2020 ο Σταύρος Κωνσταντίνου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Έλενα Ανδρέου, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σχεδιάστρια κοσμημάτων.

Ο γάμος τελέστηκε την 1η Ιουλίου 2020 στη Λευκωσία και ήταν πολιτικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stavros Konstantinou (@stavroskonstantinouofficial)

«Στόχος μου από εδώ και πέρα είναι το “μαζί σου” για πάντα! Με την δύναμη του Θεού να προχωράμε μαζί με όλα τα εύκολα κι όλα τα δύσκολα που θα ‘ρθουν», είχε γράψει ο τραγουδιστής σε ανάρτηση που είχε κάνει για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του.

Το ζευγάρι πάντρεψε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ενώ κουμπάροι ήταν η σχεδιάστρια ρούχων και φίλη της νύφης Έφη Παπαιωάννου και ο Φίλιος Φιλαρέτου.

View this post on Instagram A post shared by Stavros Konstantinou (@stavroskonstantinouofficial)

Μάλιστα στο παρελθόν ο Σταύρος Κωνσταντίνου είχε εξομολογηθεί ότι εκείνος και η σύζυγός του προσπαθούσαν 5 χρόνια ώστε να καταφέρουν να γίνουν γονείς. Σήμερα έχουν έναν γιο, τον οποίο λατρεύουν.

«Με την σύζυγο μου, την Έλενα παλεύαμε πέντε χρόνια να γίνουμε γονείς και σήμερα περιμένουμε το πρώτο μας παιδάκι. Αναμένουμε ένα υπέροχο αγοράκι και είμαι ήδη χαζομπαμπάς», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής το 2022 στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stavros Konstantinou (@stavroskonstantinouofficial)

Το 2025 ο Σταύρος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος στην κυπριακή εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» και μίλησε για τον ερχομό του γιου του, Στέφανου.

«Αναρωτιέμαι κάθε μέρα γιατί άργησα τόσο να κάνω παιδί. Η ζωή μου πριν τον Στέφανο δεν μου άρεσε. Τώρα είμαι δίπλα του σε κάθε του βήμα», είχε δηλώσει.