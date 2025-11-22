Σταύρος Νικολαΐδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Πάντα μου ήταν συμπαθής, χάρηκα που τον είδα»

«Ήταν τιμή μου που ήρθε και μας είδε, χάρηκα πολύ που τον είδα» είπε ο Σταύρος Νικολαΐδης για την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη.

Τη θεατρική παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» παρακολούθησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, με την Άρια Καλύβα να δίνει όλο το ρεπορτάζ στο «Ραντεβού το ΣΚ». Στον αέρα της εκπομπής, μάλιστα, βγήκε και ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος μίλησε για τη συνάντησή του με τον ηθοποιό.

«Είναι λογικό να είναι ταλαιπωρημένος. Κατά τ’ άλλα, πολύ γλυκός, ήρεμος. Εγώ στην αρχή δεν τον γνώρισα, γιατί ήμουν μακριά. Είδα ότι χαιρετούσαν κάποιον οι συνάδελφοί μου και πήγα κοντά, γιατί είμαι… και περίεργος, να δω ποιον αγκαλιάζουν και φιλάνε. Μιλήσαμε κυρίως για την παράσταση.

Ο Πέτρος είναι ένας τεράστιος ηθοποιός, τον θεωρώ πολύ σπουδαίο και ήταν τιμή μου που ήρθε και μας είδε. Χάρηκα που τον είδα, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Για όλα τα άλλα δεν θα πάρω καμία θέση, έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. Εμένα πάντα μου ήταν συμπαθής», είπε ο Σταύρος Νικολαϊδης.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παραμένει στο πλευρό του πελάτη του και μαζί σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.