Στέφανη Χαραλάμπους: Παντρεύεται η Άννα από τη «Γη της ελιάς» – Η πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό μονόπετρο

Μία χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε δημοσίως η Στέφανη Χαραλάμπους, καθώς η τηλεοπτική Άννα από τη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», παντρεύεται με τον σύντροφό της.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που το κοινό αγάπησε μέσα από τη «Γη της ελιάς», διατηρεί σοβαρή σχέση με τον επίσης Κύπριο, Ραφαήλ Κυπριανού, που εργάζεται ως σεφ. Ενώ η Στέφανη Χαραλάμπους και ο αγαπημένος της βρίσκονταν στο Αμάλφι της Ιταλίας εκείνος της έκανε πρόταση γάμου,, χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι.

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, η πρόταση έγινε σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, καθώς οι δυο τους απολάμβαναν μία βόλτα με σκάφος. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί, λάμποντας από χαρά και ευτυχία, ενώ η Στέφανη Χαραλάμπους έδειξε στην κάμερα το υπέροχο δαχτυλίδι της.

«I said yes», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός, που σημαίνει «είπα το “ναι”, ανακοινώνοντας με τον τρόπο αυτόν τα χαρμόσυνα νέα του επικείμενου γάμου της στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Στέφανη Χαραλάμπους είχε μιλήσει πρόσφατα για την προσωπική της ζωή σε τηλεοπτική της συνέντευξη, όπου παράλληλα είχε δώσει και ένα spoiler για τη «Γη της ελιάς».

«Δεν έχω σκεφτεί αν θα μπορούσα Αθήνα μόνιμα σπούδασα στην Θεσσαλονίκη, μου άρεσε πολύ. Γενικά ακούω πολύ θετικά σχόλια, κάποιοι απογοητεύτηκαν από το σενάριο με τον θάνατο των μωρών, αλλά είναι μέσα στην ζωή κάποια πράγματα. Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή», είχε αναφέρει η ταλαντούχα ηθοποιός.