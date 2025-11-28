Στέφανη Χαραλάμπους: «Πέθαναν» την ηθοποιό της Γης της Ελιάς – «Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο internet»

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε μία ψευδής ανάρτηση που ήθελε την Στέφανη Χαραλάμπους, την Κύπρια ηθοποιό της «Γης της Ελιάς» να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 29 χρόνων.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ανέφερε μάλιστα πως η Στέφανη Χαραλάμπους βρέθηκε νεκρή σε χωράφι. Όπως είναι λογικό, η γνωστή ηθοποιός έσπευσε να καθησυχάσει με μία ανάρτηση τους θαυμαστές της αλλά και το κοινό της «Γης της Ελιάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της ανέβασε μία φωτογραφία της στην οποία φαίνεται με γουρλωμένα μάτια σε στιλ «δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που διάβασα».

Πάνω στη φωτογραφία έγραψε: «Παιδιά είμαι μια χαρά! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή, Παναγία μου. Μην πιστεύετε τα πάντα που βλέπετε στο ίντερνετ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Στέφανη Χαραλάμπους έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό είτε από τον ρόλο της ως Άννα στην «Γη της Ελιάς» είτε από την συμμετοχή της στο «Μπρούσκο».