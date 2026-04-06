Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κατερίνα Καινούργιου: Μας βλέπει προφανώς απ’ το δωμάτιο του μαιευτηρίου

Η «Super Κατερίνα» ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (06.04.2026) με τις όμορφες ευχές των συνεργατών της στην Κατερίνα Καινούργιου που έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από μερικά εικοσιτετράωρα. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης που έχει αναλάβει τα ηνία της εκπομπής όσο η οικοδέσποινα θα λείπει καλημέρισε τους τηλεθεατές και αμέσως αναφέρθηκε στη γέννηση της μικρής Ξένιας.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε με καισαρική τομή, ενώ στο μαιευτήριο ΡΕΑ, όπου βρίσκεται έχουν πάει ήδη πολλοί αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες της, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία νωρίτερα τη Δευτέρα μίλησε για την επίσκεψή της εκεί. Παράλληλα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι η παρουσιάστρια παρακολουθεί την εκπομπή της από το δωμάτιό της.

«Καλημέρα, καλημέρα! Καλή εβδομάδα, καλή Μεγάλη Δευτέρα! Γεννήσαμε, η Ξένια μας είναι το νέο μέλος αυτού του πλανήτη μας. Κατερινάκι μου, να σου ζήσει και Παναγιώτη μου», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Στην Κατερίνα να πούμε καλή δύναμη! Έχει την καινούργια, διά βίου κολλητή από εδώ και μπρος. Είναι λίγο χαοτικά στην αρχή, ξεπερνιέται, μείνε στα καλά, όλα θα πάνε τέλεια. Τις καλύτερες ευχές», ανέφερε με τη σειρά της η Δάφνη Μπόκοτα.

«Εγώ ανυπομονώ να τη γνωρίσω και φαντάζομαι ανυπομονούμε όλοι μας να δούμε την Ξένια. Ένα μικρό θαύμα. Να το δούμε, και εμείς να το πάρουμε στην αγκαλιά», είπε η Φρόσω Κυριαζή.

«Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μας βλέπει προφανώς το Κατερινάκι απ’ το δωμάτιο. Να είναι είναι γερή, δυνατή. Κατερίνα και Παναγιώτη, να είναι πάντα ζωηρή η Ξένια. Και ξέρετε, είναι η στιγμή που έχουμε όλοι ένα μικρό κενό στην καρδούλα μας, που ποτέ δεν ξέραμε ότι όταν έρθει μια νέα ζωούλα, θα μας το γεμίσει το κενό αυτό. Με τόση αγάπη και ομορφιά.

Να την ευχαριστιέστε, να τη χαίρεστε. Να την αγαπάτε, να σας αγαπάει. Όλη η ζωή, Κατερίνα και Παναγιώτη, πλέον θα είναι διαφορετική», ανέφερε ακόμα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.