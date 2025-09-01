Lifestyle

Στέφανος Μιχαήλ – Ναταλί Κάτερ: Ο γάμος, ο πρώτος χορός και η έκπληξη της νύφης στον γαμπρό

Γαμπρός και νύφη έλαμπαν από ευτυχία τόσο στον γάμο τους όσο και στη δεξίωση
Στέφανος Μιχαήλ και Νάταλι Κάτερ στον πρώτο χορό τους στη γαμήλια δεξίωση
Στέφανος Μιχαήλ και Νάταλι Κάτερ στον πρώτο χορό τους στη γαμήλια δεξίωση

Παραμυθένιος ο γάμος του ζευγαριού το απόγευμα της Κυριακής (31-08-2025). Στέφανος Μιχαήλ και Ναταλί Κάτερ έλαμπαν από ευτυχία τόσο στην εκκλησία όσο και αργότερα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Ο χορός τους προκάλεσε χαρά και συγκίνηση στους δικούς τους ανθρώπους. 

Ο γάμος του ευτυχισμένου ζευγαριού έγινε στην Κύπρο. Ο ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο σμόκιν κοστούμι, ενώ η αγαπημένη του ένα παραμυθένιο νυφικό φόρεμα. Τα πάντα είχαν σχεδιαστεί με προσοχή εδώ και μήνες.

Στη δεξίωση το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό με τον Take My Breath Away, ενώ η Ναταλί Κάτερ ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη στον ηθοποιό χορεύοντας το «The Way You Make Me Feel» του Michael Jackson φορώντας ένα εκθαμβωτικό χρυσό φόρεμα.

«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», είχαν πει Στέφανος Μιχαήλ και Ναταλί Κάτερ, λίγες μέρες πριν τον γάμο τους.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να αφήσουν τις ευχές τους μέσα από ένα ξεχωριστό photobooth, να απολαύσουν τα cocktails τους στο ειδικά διαμορφωμένο bar και να διασκεδάσουν σε ένα γλέντι γεμάτο χορό και τραγούδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μπομπ Κατσιώνης για Ευρυδίκη: «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» έγραψε στα 6 χρόνια του γάμου τους
«Με λίγα λόγια πραγματικά δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, εκτός από μερικές ακόμα δεκαετίες να έχουμε να γιορτάζουμε» έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για την Ευρυδίκη
Μπομπ Κατσιώνης και Ευρυδίκη
Newsit logo
Newsit logo