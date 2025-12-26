Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου» – Η νέα ανάρτηση μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μία νέα ανάρτηση έκανε ο Στέφανος Παπαδόπουλος στα social media την Παρασκευή (26.12.2025) και πέρασε το δικό μήνυμα λόγω των Χριστουγέννων. Ο νεαρός τραγουδιστής που πριν από μερικές ημέρες έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη τόνισε ότι ευτυχία είναι να κοιμάσει έχοντας ήσυχη τη συνείδησή σου.

Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου έγινε γνωστό στο πανελλήνιο όταν έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις, ενώ μερικές ημέρες αργότερα ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό σχήμα που εμφανιζόταν στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος, χωρίς να αναφερθεί σε πρόσωπα ή καταστάσεις.

«Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο», έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν προωθεί κι άλλα άτομα, να μιλήσουν. Ο καθένας θα μιλήσει όταν νιώσει άνετος. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Προσπάθησε να με αποτρέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης, από το να κάνω μήνυση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ήταν όνειρό μου να φτάσω μέχρι εδώ και να εμπλακώ σε αυτή την υπόθεση. Δεν γνώριζε η οικογένειά μου. Γνωρίζω κι άλλους που έχουν έρθει σε αντίστοιχη θέση. Όταν είναι έτοιμοι θα μιλήσουν», είχε δηλώσει πρόσφατα ο 21χρονος τραγουδιστής.

Εν τω μεταξύ, σε μία συγκεκριμένη ανάρτηση που έχει ανέβει τον περασμένο Μάιο είναι «καρφιτσωμένη» στο προφίλ του νεαρού καλλιτέχνη στο Facebook ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρεται με πολύ θερμά λόγια για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο βίντεο, ένα από αυτά είναι και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζοντας ότι βρίσκεται με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα του.