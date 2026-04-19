Στέλιος Κρητικός για Γιώργο Νταλάρα: Έλεγε «φωνάξτε την αστυνομία, με βρίζουν αυτά τα παιδιά»

Ο Στέλιος Κρητικός αποκάλυψε μία απίστευτη ιστορία για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Νταλάρα όταν ήταν ακόμα μαθητής.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα και μίλησε για τον λόγο που ζήτησε από τον πατέρα του να μάθει κιθάρα αλλά και για την αδυναμία που τρέφει στον Γιώργο Νταλάρα. Όσα είπε ο Στέλιος Κρητικός προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19.04.2026).

«Υπήρχε ένα εξώφυλλο του Νταλάρα με μια κιθάρα, τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και τον αγαπάω, οπότε είπα στον πατέρα μου ότι ήθελα να μάθω κιθάρα. Πάμε στο μαγαζί με τα μουσικά όργανα, μου δίνουν την κιθάρα και επειδή ήμουν μικρούλης, μου ήταν μεγάλη. Παίρνουν την κιθάρα και μου δίνουν ένα μπουζούκι, που μπορούσα να το κρατήσω καλύτερα “μπουζούκι θα μάθεις” μου είπε ο πατέρας μου», περιέγραψε, αρχικά, ο ηθοποιός.

«Στην πρώτη λυκείου είχαμε πάρει με το σχολείο μου το πρωτάθλημα και ερχόμαστε στην Αθήνα. Παίζουμε αγώνα και πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο για να γυρίσουμε πίσω. Όπως περιμένουμε, γνωρίζοντας οι φίλοι μου την τρέλα που έχω με τον Νταλάρα, μου λένε “ο Νταλάρας”, φώναζε ένας “Νταλάρα, Νταλάρα, Νταλάρα”, δεν γυρνούσε εκείνος και πετάγεται ένας συμμαθητής μου και λέει “δεν μας χ@ζ@@@ ρε Νταλάρα” και γυρνάει ο άνθρωπος. Έρχεται και τον πιάνει από το μανίκι και ζητούσε την αστυνομία. “Φωνάξτε την αστυνομία, με βρίζουν αυτά τα παιδιά” φώναζε, έρχεται ο καθηγητής μου και του εξήγησε πως ήμασταν μικρά παιδιά», δήλωσε ακόμα.

«Τέλος πάντων, μας άφησε ο άνθρωπος και πήγε και εκείνος στη δουλειά του και επιστρέψαμε κι εμείς στη Ρόδο», συμπλήρωσε ακόμα, με χαμόγελο, ο Στέλιος Κρητικός στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.