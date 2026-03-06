Στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Rider»

Η καρδιά του Χόλιγουντ «χτυπά» σήμερα (6/3/2026) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η πλατεία Κοτζιά μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία παραγωγής, φορτηγά με εξοπλισμό και δεκάδες τεχνικοί βρίσκονται στο σημείο, στήνοντας ένα σκηνικό που θυμίζει μεγάλη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή και περιμένοντας τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έφτασε εκεί στις 15:00. Η Πλατεία Κοτζιά και οι γύρω δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ένα υπαίθριο στούντιο, με ειδικά οχήματα, γεννήτριες και κινηματογραφικό εξοπλισμό να έχουν ήδη πάρει θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γυρίσματα της παραγωγής στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με το συνεργείο να έχει ήδη περάσει από την Ύδρα και στη συνέχεια από τη Χαλκίδα, ενώ σήμερα οι σκηνές μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνα.

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην πλατεία Κοτζιά αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην εμφανιστεί μπροστά στο κοινό, καθώς εξετάζεται το σενάριο να εισέλθει απευθείας στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας, ώστε να μεταφερθεί διακριτικά στο χώρο των γυρισμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγές αναφέρουν ότι μέρος των σκηνών της ταινίας πρόκειται να γυριστεί μέσα στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας, αλλά και εντός του κτιρίου του Δημαρχείο Αθηνών που βρίσκεται στο σημείο.

Μάλιστα, ένας από τους λόγους που η άφιξη του ηθοποιού έγινε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι είναι το γεγονός ότι εκείνη την ώρα κλείνει για το κοινό το πρώην Δημαρχείο Αθηνών, όπου σήμερα λειτουργεί το Ληξιαρχείο. Μετά το κλείσιμο των υπηρεσιών, οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την παραγωγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Παράλληλα λίγο πριν τις 15:00 στην πλατεία Κοτζιά έφτασε ο σωσίας του Μπραντ Πιτ, ο Άρης Κοντός, για να πραγματοποιήσει τυχόν σκηνές που θα χρειαστεί να συνδράμει.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Οι κάμερες αναμένεται να αρχίσουν να καταγράφουν σκηνές περίπου στις 18:00 το απόγευμα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι τελευταίες τεχνικές προετοιμασίες.

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα δεν σταματούν όμως στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραγωγής, από 13 έως 16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον σκηνές στη Νέα Μάκρη. Εκεί προβλέπεται να γυριστεί μία σκηνή μέσα σε ξενοδοχείο, αλλά και μία ακόμη σε δρόμο της περιοχής.

Μάλιστα, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σκηνής η παραγωγή φέρεται να έχει προχωρήσει ακόμη και σε παρεμβάσεις στον φωτισμό του δρόμου, ώστε να επιτευχθεί το κινηματογραφικό αποτέλεσμα που επιθυμούν οι δημιουργοί της ταινίας.

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης διεθνούς παραγωγής στο κέντρο της Αθήνας έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής, που ελπίζουν να δουν έστω και για λίγα δευτερόλεπτα τον διάσημο ηθοποιό από κοντά.

Για λίγες ώρες, το κέντρο της Αθήνας μοιάζει να μεταφέρεται κατευθείαν… στο Χόλιγουντ.