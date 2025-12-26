Στηβ Ντούζος: Στο νοσοκομείο ξανά ο γνωστός ηθοποιός

Στο νοσοκομείο φαίνεται να περνά τις μέρες των Χριστουγέννων ο αγαπημένος ηθοποιός, Στηβ Ντούζος, καθώς δημοσίευσε μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο ο ίδιος αναφέρει: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία με έναν μετρητή οξυγόνου.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως πέρασε και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο: «Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου. Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».