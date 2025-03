Στίβεν Γκράχαμ: «Έκλαψα» με το μήνυμα που έλαβα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν για την βιογραφική του ταινία

Ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) έχει την έγκριση του Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) για το ρόλο του στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Deliver Me from Nowhere», καθώς υποδύεται τον πατέρα του, Ντάγκλας Φρέντερικ Σπρίνγκστιν (Douglas Frederick Springsteen).

Κατά τη διάρκεια του podcast «Soundtracking with Edith Bowman», o Bρετανός ηθοποιός, αποκάλυψε ότι έλαβε ένα συγκινητικό μήνυμα από τον τραγουδιστή του «Born in the U.S.A.», λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Το μήνυμα που έστειλε ο Μπρους Σπρίνγκστιν το περιέγραψε ως «ένα από τα πιο υπέροχα που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου» ενόψει των γυρισμάτων για την ταινία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκανα αγώνα δρόμου για να πάω στο αεροδρόμιο και έλαβα αυτό το μήνυμα. Ήταν τόσο όμορφο», μοιράστηκε ο διάσημος πρωταγωνιστής τονίζοντας ότι η αναγνώριση από τον ίδιο τον Σπρίνγκστιν έχει περισσότερο αξία από οποιοδήποτε βραβείο. Για εκείνον όπως είπε είναι «ένας ήρωας της εργατικής τάξης. Ένα ίνδαλμα για χιλιάδες, για εκατομμύρια ανθρώπους».

«Και το μήνυμά του έλεγε: ‘Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, ο πατέρας μου πέθανε πριν από λίγο καιρό και ένιωσα σαν να τον είδα σήμερα. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή την εικόνα’», αποκάλυψε ο Γκράχαμ συμπληρώνοντας: «Έκλαιγα διαβάζοντας το μήνυμα. Ήταν υπέροχο. Δεν θα μπορούσες να ζητήσεις τίποτα περισσότερο. Είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος», υπογράμμισε.

Ο Γκράχαμ σημείωσε πως στις συζητήσεις του με τον Σπρίνγκστιν, έγινε αναφορά και στην αυτοβιογραφία του «Born to Run», η οποία κυκλοφόρησε το 2016. Στο βιβλίο ο ροκ σταρ περιγράφει την σύνθετη και δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1998.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι ‘Αλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) στο ρόλο του τραγουδιστή και τον Γκράχαμ, συγκεντρώνει ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών όπως οι Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Οντέσα Γιούνγκ (Odessa Young) και Τζόνι Καναιζέρο (Johnny Cannizzaro), σύμφωνα με το People.