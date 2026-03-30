Στράτος Τζώρτζογλου: «Είμαι ανοικτός στο να ερωτευτώ»

Συνέντευξη στην εκπομπή “Buongiorno” παραχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αρχικά για την παράσταση «Βροχή τα βέλη».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε παράταση για τον μήνα Μάιο, πέντε Σάββατα, ώρα εννέα και τέταρτο. Το έργο πήγε πάρα πολύ καλά και στην περιοδεία, αλλά και στην περιοδεία που πρόκειται να κάνουμε όλο το καλοκαίρι», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα έργο στο οποίο έχω επενδύσει πολλές εσωτερικές ιστορίες δικές μου, με τον πατέρα μου, τη γιαγιά μου, τη μάνα μου, τους έρωτές μου, στη ζωή και τα έχω βάλει μέσα στο ρόλο. Οπότε πολλοί μου λένε “μα δεν παίζεις θέατρο, είναι σαν να κάνεις τον εαυτό σου”», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Αν κάνεις έκπτωση όχι μόνο στο έργο σου επαγγελματικά, αλλά στην ψυχή σου, τότε είσαι νεκρός. Υπογράφεις συμβόλαιο ότι «εγώ ήδη πέθανα». Έμαθα πάρα πολλά όταν έκανα τον Ηλίθιο, τον Ντοστογιέφσκι στη σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη.

Εμένα τώρα να μου πουν δίνεις τη ζωή σου για τον Αλκιβιάδη, θα το έκανα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο μεγάλη αγάπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον γιο μου τα δίνω όλα, μέχρι και την καριέρα μου παράτησα εδώ πέρα, που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είναι δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, κάνει σκηνοθεσία. Έγραψε τώρα μαζί με τη μητέρα του το έργο που παίζεται, προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην ΕΡΤ1, “Από ήλιο σε ήλιο”.

Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες σαν πατέρας με γιο, γιατί με τον Αλκιβιάδη έχουμε μάθει να είμαστε ίσοι στο δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας και να σέβεται ο ένας τη γνώμη του άλλου», είπε.

Για τα επαγγελματικά και την προσωπική του ζωή, είπε ότι «είμαι στην πιο δημιουργική, ενθουσιασμένος, γεμάτος πάθος, φλόγα για ζωή, να δώσω αγάπη. Δε με νοιάζει αν θα πάρω, δε με νοιάζει τα μπράβο, δε με νοιάζει η εντύπωση που θα δώσω στους άλλους.

Καμιά φορά δίνω ότι είμαι λίγο τρελός, αλλά μ’ αρέσει να αγαπάω σαν ωκεανός και να δίνω απλόχερα την αγάπη μου έμπρακτα, μέσα από τη δουλειά μου, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, αλλά κυρίως στη ζωή μου.

Είμαι ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μέλλει γενέσθαι. Είμαι ανοιχτός στο να ερωτευτώ, γιατί ο έρωτας είναι η βασική ουσία της ζωής. Χωρίς έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα».