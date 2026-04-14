Στράτος Τζώρτζογλου για το «unfollow» στη Σοφία Μαριόλα: Είναι τα μυστικά της καρδιάς μου

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από 6 χρόνια γάμου, με τον δημοφιλή ηθοποιό να έχει πλέον μετακομίσει σε νέο σπίτι. Εκεί υποδέχτηκε την ρεπόρτερ της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για το νέο ξεκίνημα στη ζωή του, αλλά και για το «unfollow» στην πρώην σύντροφό του , που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μετά το χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα μένει σε ένα μικρό διαμέρισμα στο ισόγειο πολυκατοικίας, το οποίο πλέον είναι το προσωπικό του καταφύγιο. Πολλά υπάρχοντά του βρίσκονται ακόμα σε κούτες, ενώ πολλά πράγματα τα έχει τοποθετήσει πάνω σε πολυθρόνες και στο κρεβάτι.

«Η μετακόμιση δεν αλλάζει την ψυχολογία. Κάθε ημέρα πρέπει να αναγεννιέσαι και να μην έχεις ανάγκη τίποτα. Μόνο το Θεό. Μαγειρεύω, πλένω πιάτα, καθαρίζω. Είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι. Η μοναχικότητα -αν δεν μπούνε αρνητικές σκέψεις- γίνεται μοναξιά. Μοναξιά μπορεί να βιώσεις και σε ένα γάμο. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή και με το τέλος της ζωής. Στη ζωή είμαι λιοντάρι, αλλά καμιά φορά γίνομαι και γατούλα», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου και πρόσθεσε: «Πηγαίνω σε διάφορα μοναστήρια από το 2001 και στο Άγιο Όρος».

Προς το τέλος της συνέντευξής του, ο Στράτος Τζώρτζογλου ρωτήθηκε για το «unfollow» που έγινε και από τις δυο μεριές με την Σοφία Μαριόλα. «Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου; Δεν με αφορά τι γράφτηκε», αρκέστηκε να πει ο ηθοποιός.

Όσον αφορά στη σχέση του με την πίστη, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε να ψέλνει σε εκκλησία της Ρόδου, απάντησε: «Πηγαίνω από το 2001 στο Άγιο Όρος».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025 αλλά αποφάσισαν να μην το δημοσιοποιήσουν. Όταν η φημολογία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες, αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν. Έχουν τονίσει πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Οι πρώτες συζητήσεις για τον χωρισμό του ζευγαριού ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όταν δημοσίευμα ανέφερε πως Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα, είναι χωρισμένοι από τον Οκτώβριο του 2025. Τότε όμως, ο ηθοποιός είχε διαψεύσει το δημοσίευμα και είχε αναφέρει πως παραμένει με την σύζυγό του.