Στράτος Τζώρτζογλου: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα, με βοήθησε ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί

Στράτος Τζώρτζογλου και Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και παραμένουν φίλοι. Ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega, πως ο τραγουδιστής τον είχε βοηθήσει παλαιότερα, όταν ο ίδιος βρισκόταν σε ανάγκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Τον αγαπώ πολύ ως τραγουδιστή. Όταν τον χρειάστηκα με βοήθησε, ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Ήρθε δωρεάν, βάζοντας λεφτά από την τσέπη του. Ήταν τόσο καλός και συνεσταλμένος, ζήτησε να μην το πω πουθενά» συνέχισε ο ηθοποιός.

«Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα media. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι, πάντως δεν είναι τρόπος αυτός να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τις ουσίες, εάν κάνει. Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι για την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει έξω από τις δικαστικές αίθουσες: «Ήρθα να καταθέσω μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ.

Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση το να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους»