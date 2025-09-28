Συγκινεί ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον θάνατο του αδελφού του: «Θα έλεγα ότι αυτοκτόνησε»

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμος Βερύκιος στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τον χαμό του αδελφού του.

Ύστερα από την εξομολόγηση του γνωστού δημοσιογράφου του ALPHA για τον πρόσφατο θάνατο του δικού αδελφού, ο πρώην εκδότης αποκάλυψε, συγκινημένος ότι ο αδελφός του ήταν σαν να αυτοκτόνησε. Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Κωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο αδελφός του πέθανε στα 59 του χρόνια, επειδή δεν πρόσεχε την υγεία του.

«Με στεναχώρησε αυτό που είπε για τον αδελφό του. Έτσι έγινε και στον αδελφό μου, στην ίδια ηλικία. Για εκείνον θα έλεγα ότι αυτοκτόνησε, το λέει πολύ σωστά. Είχε ζάχαρο, δεν πρόσεχε, έκανε καμιά ένεση αλλά κάπνιζε πολύ, έτρωγε πράγματα που δεν έπρεπε να φάει και στα 59 μια μέρα “έφυγε”. Τα θεωρώ σχεδόν αυτοκτονία αυτά», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος

«Τα θεωρώ αυτοκτονία αυτά… Αν πεθάνει η μαμά, ο μπαμπάς, το σηκώνεις. Πηγαίνει ηλικιακά το θέμα, όταν φεύγει κάποιος εκτός σειράς… Η μάνα μου δεν επανήλθε ποτέ», πρόσθεσε.

«Είχε πάει στον γιατρό, του έδωσε τα χάπια και τα βρήκαμε όπως τα άφησε. Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, σε ηλικία μόλις 57 ετών, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα, εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Είναι ή δεν είναι αυτοκτονία; Πόσοι αυτοκτονούν κάθε μέρα με τον τρόπο που έφυγε ο αδελφός μου;», είχε αναφέρει ο Δήμος Βερύκιος για τον θάνατο του δικού του αδελφού.