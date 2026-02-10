Συγκλονίζει η Κατερίνα Βρανά: Ο οίκτος και η λύπηση με λυγίζουν

Για την αναπηρία και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν κάποιοι μίλησε η Κατερίνα Βρανά την Τρίτη (10.02.2026) στο «BeWell» podcast που παρουσιάζει η Χριστίνα Μπόμπα.

Μιλώντας στη Χριστίνα Μπόμπα για το πώς την αντιμετωπίζουν πρώτη φορά ορισμένοι που δεν την ήξεραν η Κατερίνα Βρανά ανέφερε πως λόγω της ομιλίας της, της φέρονται σαν να έχει νοητική βλάβη.

«Έχω βρεθεί σε μέρη που δεν γνωρίζουν καθόλου, όχι μόνο ποια είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε πως εάν και ανάπηρη εγώ ζω κανονική ζωή. Οπότε μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη, λόγω της ομιλίας μου, αισθάνομαι φτιαγμένη από γυαλί και με βλέπουν και ως αντικείμενο λύπησης που με εκνευρίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα», είπε η γνωστή stand up comedian.

«Πιστεύω ότι κρύβουν και μία αίσθηση υπεροψίας. Αυτό με λυγίζει λίγο και επίσης αν με λυπάσαι, δεν με αντιμετωπίζεις ποτέ ως ίσο, άρα δεν θα παλέψεις ποτέ για τα δικαιώματά μου και με τη διαχείρισή μου», πρόσθεσε η Κατερίνα Βρανά στη συνέντευξή της στη Χριστίνα Μπόμπα.

Η stand-up comedian θα παρουσιάσει τις τρεις βραδιές για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα.