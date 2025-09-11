Συγκλονίζει ο Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: «Δυστυχώς, η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε»

Για την δύσκολη μάχη που δίνει με τον διπλό καρκίνο μίλησε από καρδιάς ο Γιώργος Παράσχος, όταν και συνάντησε την Τατιάνα Στεφανίδου στο πλατό της καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Power Talk».

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε τη συνέντευξη το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025) και εξομολογήθηκε ότι δυστυχώς η χημειοθεραπεία του δεν πήγε τόσο καλά. Παράλληλα, ο Γιώργος Παράσχος τόνισε ότι αυτή τη περιπέτεια τον άλλαξε ριζικά.

«Δυστυχώς, η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε ή όσο θα ονειρευόμασταν, αλλά δεν με απογοήτευσε αυτό. Γιατί ο γιατρός μου φρόντισε και μου είπε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι θεραπείας και μου είπε “μην σε παίρνει από κάτω, να έχουμε καλή ψυχολογία, θα βρούμε τον ιδανικό τρόπο και θα το μηδενίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε”. Μακάρι να πάει και εντελώς στο 0, να πούμε ότι το νικήσαμε και να βγούμε νικητές από όλο αυτό», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Η τιμή του πολλαπλού μυελώματος, όταν μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, ήταν μεγάλη και την φέραμε σε ένα σημείο ώστε να μπορώ να κάνω την μεταμόσχευση μυελού. Στο 3,8. Μετά την χημειοθεραπεία αυτό κατέληξε να φτάσει στο 1,5 ενώ εμείς θα το θέλαμε πιο χαμηλά. Τώρα, όμως, βάλαμε μια θεραπεία με ένα χάπι. Μπορεί σε δύο με τρία χρόνια αυτό να υποτροπιάσει, να επανέλθει, αλλά έχουμε το πιστεύω μας», πρόσθεσε ακόμα ο Γιώργος Παράσχος.

«Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά αυτή η ιστορία με άλλαξε κατά 99%. Μου έβγαλε κάποια γυαλιά που φορούσα, τράβηξε και ένα σεντόνι ταυτόχρονα, έδιωξε και την ομίχλη και είδα εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είδα τι θα πει άγχος. Αναγνωρίζω το άγχος και το στρες, που παλιά το θεωρούσα φυσιολογικό και δεδομένο γιατί νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή. Τώρα πλέον το αναγνωρίζω και το κρατάω σε απόσταση», ανέφερε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.