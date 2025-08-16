Συγκλονίζει ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης: «Είναι σαν να άγγιξε ο Άγιος Παΐσιος τον ανιψιό μας και έγινε καλά»

Ο γνωστός ηθοποιός, Χρήστος Φωτίδης, μίλησε για τη βαθιά σχέση που τον ενώνει με τον Θεό, αλλά και το θαύμα που έγινε και σώθηκε η ζωή του ανιψιού του χάρη στον Άγιο Παΐσιο.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έδωσε συνέντευξη On Time και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου και αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της ζωής του. Μάλιστα, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο Άγιος Παΐσιος έκανε καλά το παιδάκι από το συγγενικό του περιβάλλον που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω βαθιά. Να σου αποκαλύψω ότι πέρυσι ο Άγιος Παΐσιος έκανε καλά τον 4χρονο ανιψιό μας. Γεννήθηκε με μια σπάνια αρρώστια, δεν περπατούσε, δεν μιλούσε, έμεινε για πολύ καιρό στο νοσοκομείο, γιατί ήταν νευρολογικής φύσης το πρόβλημα. Έπαιρνε πολλά φάρμακα αλλά δεν γινόταν τίποτα. Οι γονείς του τον πήγαν παντού», δήλωσε ο Χρήστος Φωτίδης.

«Ώσπου τυχαία έμαθαν για έναν γέροντα – καλόγερο στην Αλεξανδρούπολη και πήγαν στο μοναστήρι να τον δουν και να προσκυνήσουν. Ήταν απελπισμένοι. Τότε, ο γέροντας τους κοίταξε και τους είπε – το λέω όπως μου το είπαν και συγκινούμαι – “περνάει από εδώ ο Άγιος Παΐσιος κι εγώ θα τον παρακαλέσω για το παιδί σας. Με τη χάρη του θα γίνει καλά”. Και όπως το είπε, έτσι κι έγινε», πρόσθεσε.

«Είναι σαν να… άγγιξε ο Άγιος Παΐσιος τον ανιψιό μας και έγινε καλά. Ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Το παιδί τρέχει, μιλάει, ξανάρθε στη ζωή. Είναι μια χαρά. Αυτό που είδε ο κόσμος στη σειρά του Αγίου Παϊσίου με τα θαύματά του η οικογένειά μας το έχει ζήσει. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Αρκεί να τα βλέπεις και να πιστεύεις σε αυτά», εξομολογήθηκε ακόμα