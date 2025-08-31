Lifestyle

Τα 8 σημάδια που αποκαλύπτουν έναν «ψεύτικο» άνθρωπο

Business people working on gadgets ***These graphics are derived from our own 3D generic designs. They do not infringe on any copyright design.

Το να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι πραγματικά αυθεντικός άνθρωπος και ποιος φοράει μια «μάσκα» ευγένειας, δεν είναι πάντα εύκολο.

Συχνά, οι άνθρωποι που είναι λιγότερο ειλικρινείς, μοιάζουν με καλούς ηθοποιούς: έχουν την ικανότητα να χαμογελούν την κατάλληλη στιγμή, να λένε τα «σωστά» λόγια και να δίνουν την εντύπωση ότι νοιάζονται για όσους βρίσκονται γύρω τους.

Όμως, πίσω από αυτή την εικόνα μπορεί να κρύβονται και διαφορετικά κίνητρα.

Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που προδίδουν τους ανθρώπους που προσποιούνται. Είτε πρόκειται για φίλους, συνεργάτες ή ακόμη και έναν πιθανό σύντροφο, η προσοχή σε αυτές τις συμπεριφορές μπορεί να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από απογοητεύσεις.

Ακολουθούν οκτώ βασικά σημάδια που ξεχωρίζουν τους «ανειλικρινείς» ανθρώπους:

Σέβονται μόνο όσους έχουν δύναμη: Αντί να δείχνουν σεβασμό σε όλους, επικεντρώνονται αποκλειστικά σε όσους κατέχουν εξουσία ή μπορούν να τους φανούν χρήσιμοι ή να τους ωφελήσουν.

Επιδιώκουν συνεχώς νέες γνωριμίες: Δεν αφήνουν τις σχέσεις τους να εξελιχθούν φυσικά, αλλά δουλεύουν επίμονα για να διευρύνουν τον κύκλο τους, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.

Θέλουν να είναι πάντα στο επίκεντρο: Η ανάγκη για προσοχή γίνεται εμμονή. Αν δεν είναι αυτοί το κέντρο της συζήτησης, νιώθουν ότι κάτι χάνουν.

Ασχολούνται με κουτσομπολιά: Αντί να μιλούν με ειλικρίνεια και θάρρος, προτιμούν τα «πηγαδάκια», και ασχολούνται με ότι λέγεται για αυτούς.

Επιδεικνύουν συνεχώς τα επιτεύγματά τους: Δεν αρκούνται σε μια απλή αναφορά της επιτυχίας τους. Νιώθουν την ανάγκη να επιδεικνύονται ξανά και ξανά.

Υποβαθμίζουν τους άλλους: Για να φαίνονται οι ίδιοι καλύτεροι από όσους τους περιβάλλουν, προσπαθούν να μειώσουν την αξία των άλλων. Αντί για ειλικρινή αναγνώριση, καταφεύγουν σε σκληρή, και πολλές φορές άδικη, κριτική.

Δεν τηρούν όσα υπόσχονται: Οι υποσχέσεις τους ακούγονται ωραίες, αλλά σπάνια τηρούνται. Δεσμεύονται εύκολα, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν ευθύνες.

Δείχνουν καλοσύνη, αλλά αποσκοπούν σε αντάλλαγμα: Η ευγένειά τους έχει «όρους». Είναι φιλικοί και εξυπηρετικοί μόνο όταν πρόκειται να αποκομίσουν κάποιο όφελος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπιλη Παπαδημητρίου 1
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το σάουντρακ της τριλογίας είναι ξανά η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ακροατές του Classic FM επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση
Πόστερ
Η τρυφερή φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους την Alaia
Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρας αδείας της, χαλαρώνοντας, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στην πρωινή ζώνη του Alpha
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής 15
Newsit logo
Newsit logo