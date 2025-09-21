Τα καλύτερά μας χρόνια: Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν καταδέχτηκε να πάει στην πρεμιέρα της ταινίας που έσπασε ταμεία και έγραψε ιστορία

Πριν λίγες μέρες, στις 16 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ – ένας θρύλος του σινεμά και όχι μόνο. Ο αναμφισβήτητα όμορφος ξανθός και γαλανομάτης ηθοποιός, δεν ακολούθησε ποτέ το κλασικό μοντέλο του άστατου πλέι μπόι. Εξελίχθηκε σε σταρ – αν και εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά σε αυτό τον τίτλο – σε σκηνοθέτη, παραγωγό – και πάνω απ’ όλα έγινε φάρος για όσους αγαπούν την ανεξάρτητη τέχνη, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την αυθεντικότητα.
Γεννημένος το 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ χάραξε πορεία που ξεπερνούσε τα όρια του Χόλιγουντ. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπηρέτησε κυρίως τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, υποδειγματικά, με απόλυτο σεβασμό και όραμα να βοηθήσει ώστε να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος.
Με την ίδρυση του Φεστιβάλ Sundance, άνοιξε δρόμους για νέες φωνές του κινηματογράφου και υπηρέτησε τα ιδανικά του μέχρι τέλους.
Το φινάλε από τα «Καλύτερα μας χρόνια» του Σίντνεϊ Πόλακ με την μοναδική Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ίσως να είναι ο ιδανικός αποχαιρετισμός για τον τεράστιο ηθοποιό του Χόλιγουντ.
Ας θυμηθούμε τη σκηνή…
Η Κέιτι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ) τον συναντά αρκετό καιρό μετά τον επώδυνο και για τους δύο, αλλά αναπόφευκτο χωρισμό τους, και αφού ακουμπήσει τρυφερά τα ξανθά μαλλιά του και τον αγκαλιάσει, θα πουν αντίο, με εκείνη να τον κοιτάζει να απομακρύνεται και να του λέει χαμογελαστή, με μάτια βουρκωμένα: «Τα λέμε, Χάμπελ»…
«Τα Καλύτερά μας Χρόνια», η ταινία που βγήκε στο σινεμά μετά κόπων και βασάνων
Βασισμένο στο σενάριο του ταλαντούχου Άρθουρ Λόρεντς, σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ και παραγωγή Ρέι Σταρκ, το φιλμ «Τα καλύτερά μας χρόνια» (The Way We Were) έκανε πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου 1973. Υπήρξε instant hit, προτάθηκε για έξι Όσκαρ, (μεταξύ αυτών και Α΄ρόλου για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ) και κέρδισε δύο: Πρωτότυπης Μουσικής και Τραγουδιού.
Επιπλέον, έκανε θριαμβευτική πορεία στις αίθουσες, φέρνοντας στα ταμεία πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια, στην πρώτη του προβολή, μόνο στην Αμερική. Σύμφωνα με το βιβλίο του δημοσιογράφου Ρόμπερτ Χόφλερ «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen», η επιτυχία της ταινίας ήταν μεγάλη έκπληξη για όλους.
Κι όμως λέγεται ότι ο πρωταγωνιστής της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, δεν πήγε στην πρεμιέρα. Για την ακρίβεια, ο Ρέντφορντ είχε οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Times Square για να παραστεί στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, αλλά «όταν είδε όλα τα φώτα, τα πλήθη των ανθρώπων και τους δημοσιογράφους που έκαναν ερωτήσεις, συνέχισε την πορεία του», γράφει ο Χόφλερ. «Ήταν υπέροχο», του είπε ο ηθοποιός,
Η ταινία πραγματεύεται τους παράλληλους δρόμους δύο συμφοιτητών, οι οποίοι γνωρίζονται κατά της δεκαετία του 1930 και ερωτεύονται παρά τις διαφορές τους. Η Κέιτι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ) είναι μια πολιτικοποιημένη και μαχητική Εβραία ενώ ο Χάμπελ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) ουδέτερος κι αδιάφορος για τα πολιτικά δρώμενα.
Οι δυο τους, αν και τόσο διαφορετικοί, θα βρουν κοινό έδαφος στον έρωτα και θα ζήσουν μια μεγάλη ιστορία αγάπης χωρίς happy end.