Τάιγκερ Γουντς και Βανέσα Τραμπ είναι το νέο hot ζευγάρι – In love ο γκόλφερ και η πρώην του Ντόναλντ Τραμπ jr.

New love in town, όπως θα έγραφαν τα διεθνή μέσα- ο νέος έρωτας, αφορά στον Τάιγκερ Γουντς και τη Βανέσα Τραμπ- η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ– που είναι ζευγάρι, όπως σημειώνει το Page Six.

Μάλιστα, σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε με το ξένο μέσο, η σχέση του Τάιγκερ Γουντς και της πρώην του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Βανέσα Τραμπ «δεν είναι πολύ σοβαρή», αλλά «οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση».

«Έχουν πολλά κοινά. Ξέρουν και οι δύο πώς να κρατούν την προσωπική τους ζωή ιδιωτική. Είναι και οι δύο γονείς», γράφει

Η 47χρονη Τραμπ και ο 49χρονος Γουντς, ξεκίνησαν ως φίλοι, αλλά στην πορεία η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική.

«Ταιριάζουν απόλυτα… μοιράζονται πολλές από τις ίδιες αξίες», λέει η πηγή.

Δεν είναι σαφές πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι, αλλά και οι δύο ζουν στη Φλόριντα και η μεγαλύτερη κόρη της Βανέσα, Κάι Τραμπ, είναι φανατική παίκτρια του γκολφ. Έχει συμμετάσχει σε πρωταθλήματα και παίζει συχνά με τον παππού της, τον πρόεδρο Τραμπ.

Η 17χρονη Kai, φέρεται επίσης να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά του Woods, τον 17χρονο Sam, και τον 16χρονο Charlie, οπότε είναι πιθανό η Vanessa να διασταυρώθηκε με τον πρώην single dad στο Benjamin School στο Palm Beach της Φλόριντα.

«Τους αρέσει να κάνουν παρέα, να τρώνε μαζί και να συζητούν μαζί. Μένουν κοντά στο σπίτι, έχουν αποφασίσει να μην το κάνουν θέμα και να βγουν δημόσια. Όχι ακόμα τουλάχιστον».