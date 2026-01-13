Τάιλερ Μακμπέθ: Στα 21.000 ευρώ μηνιαίως το ενοίκιο για το γυμναστήριο που ανοίγει στο Σύνταγμα

Ο Τάιλερ Μακμπέθ μετράει όπως φαίνεται αντίστροφα για να ανοίξει το καινούργιο του γυμναστήριο στο Σύνταγμα. Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη έχει προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση και αισιοδοξεί πως θα καταφέρει να κάνει απόσβεση των χρημάτων που ξόδεψε, μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο ίδιος πείστηκε πως το όλο εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έχουν πέσει οι υπογραφές στο μισθωτήριο, με το ενοίκιο που καλείται να πληρώσει ο Τάιλερ Μακμπέθ για το γυμναστήριο στο Σύνταγμα, να είναι αρκετά «τσουχτερό». Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για 6ετές συμβόλαιο, με το ενοίκιο να ανέρχεται στις 21.000 μηνιαίως για τα πρώτα τρία χρόνια και στη συνέχεια να ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ για την επόμενη τριετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα τρία χρόνια ο Τάιλερ Μακμπέθ θα χρειαστεί να καταβάλει 756.000 ευρώ μόνο για τα ενοίκια, ενώ σε βάθος εξαετίας το ποσό εκτοξεύεται πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ (1.656.000€).

Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ακίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Συντάγματος, το ποσό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή τα ενοίκια είναι εξαιρετικά υψηλά.

Εκτός από το γυμναστήριο στο κέντρο της πόλης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και με δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία για in-house συνεργασία. Να υπάρχει δηλαδή υποκατάστημα του γυμναστηρίου μέσα στα ξενοδοχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στο πόσο θα πρέπει να πληρώνει κανείς για να μπορεί να γυμνάζεται στο γυμναστήριο του συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη, όπως ειπώθηκε στον ANT1, η μίνιμουμ μηνιαία συνδρομή θα ξεκινά από 200 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο σύστασης της εταιρείας, σκοπός της είναι υπηρεσίες γυμναστηρίων, υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), καθώς υπηρεσίες γυμναστηρίου ανόργανης ή μη γυμναστικής.