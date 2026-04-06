Τάκης Ζαχαράτος: «Το βιβλίο μου είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα bullying»

«Πολλοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα προσωπικό τους δράμα και φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τάκης Ζαχαράτος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και την Πολυξένη Καραμίχα παραχώρησε ο Τάκης Ζαχαράτος στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ενδοοικογενειακή βία. Τα όσα είπε προβλήθηκαν τη Δευτέρα (06.04.2026).

Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε στο βιβλίο του, «Πάστα σεράνο», που είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα bullying.

«Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, γιατί το έβλεπα σε όλη μου τη ζωή να συμβαίνει. Από εμπειρίες, από την εμπειρία που είχα ως κομμωτής που άκουγα πάρα πολλές ιστορίες και στη γειτονιά μου και στην ιδιότητά μου σαν κομμωτής και μετά σαν καλλιτέχνης», είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο Τάκης Ζαχαράτος είπε στη συνέχεια: «Άκουσα πάρα πολλά περιστατικά και μου γεννήθηκε η ιδέα μέσα στην καραντίνα να γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα του bullying. Πρέπει καθημερινά με το που ανοίγουμε τα μάτια μας να θρέφουμε την καλή πλευρά του εαυτού μας. Είναι πολύ σημαντικό η κατανόηση. Κανένας άνθρωπος δε μοιάζει με τον άλλον, λέμε για τη διαφορετικότητα, σε διάφορα άλλα θέματα. Αλλά η διαφορετικότητα είναι παντού και η ζωή αλλάζει».

Ο Τάκης Ζαχαράτος ανέφερε επίσης: «Επειδή ζούμε μια εποχή ναρκισσιστικής διαταραχής με τα social και παρτακισμού, αυτό είναι μια φούσκα και ένα ψέμα. Γιατί μόνο το “μαζί”, μόνο αν αφήσουμε τον εαυτό μας να είναι ειλικρινής, αληθινός και ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί πολλοί άνθρωποι εκεί έξω είναι εγκλωβισμένοι σε ένα προσωπικό τους δράμα ή πρόβλημα και φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Να μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια».