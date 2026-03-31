Ταμίλα Κουλίεβα: Γέννησα τον γιο μου πριν 35 χρόνια στο νερό, χωρίς επισκληρίδιο

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ταμίλα Κουλίεβα και μίλησε τόσο για τη γέννηση του γιου της, πριν από 35 χρόνια, όσο και για τον ρόλο της Θάλειας στον «Άγιο έρωτα»

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για όλα. Επίσης, η Ταμίλα Κουλίεβα αποκάλυψε ότι γέννησε πριν από 35 χρόνια στο νερό και μάλιστα χωρίς επισκληρίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν έφερα τον γιο μου στον κόσμο, επέλεξα να γεννήσω μέσα σε νερό. Ήταν πριν 35 χρόνια. Τότε η εποχή δεν άφηνε τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί προς κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο άγνωστα», είπε αρχικά.

«Οπότε έπρεπε να το πιστέψεις, να το ακολουθήσεις, να μάθεις και να είναι και ο πατέρας του παιδιού σύμφωνος. Το ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που με βοήθησαν. Εγώ και ο Γρηγόρης το πιστέψαμε πάρα πολύ και ήταν ένα θαύμα», πρόσθεσε η Ταμίλα Κουλίεβα.

«Ο τοκετός κράτησε αρκετές ώρες, αλλά στο νερό δεν πονούσα τόσο πολύ. Όταν γέννησα δεν έκανα επισκληρίδιο. Ήθελα να συμπάσχω μαζί με το παιδί. Εκείνο περνάει μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα να γεννήσω στο νερό. Ο πατέρας του παιδιού με ξεγέννησε, οπότε είναι σαν να ολοκληρώνεται μια διαδικασία και να κορυφώνεται με τη γέννα του παιδιού», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός έχει έναν γιο, τον Στέφανο Καραντινάκη από τον γάμο της με τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη. Οι δυο τους, ήταν παντρεμένοι για 30 χρόνια, πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Μιλώντας για τον ρόλο της στον «Άγιο έρωτα», δήλωσε: «Η Θάλεια νομίζω χωρίς να χάνει τις αξίες της, τις ευαισθησίες της, την τρυφερή της υπόσταση, θα προχωρήσει και το έχει κάνει ήδη. Έχει μια επιχείρηση – μου λένε και οι φίλες μου ότι μου πάει το γραφείο- είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, γίνεται επιχειρηματίας. Τον έχω αγαπήσει πολύ αυτόν το ρόλο».

«Τώρα έρχεται η συνάντηση με την Κική και θέλω να πω ότι η Μελίνα Βαμβακά είναι εξαιρετική ηθοποιός, την λατρεύω, έχουμε βρεθεί και στο θέατρο. Οι σκηνές που συναντιόμαστε και λέμε όλες αυτές τις αλήθειες δεν ήταν εύκολες. Πώς συνειδητοποιείς κάτι τέτοιο μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής σου μακριά από τον άνθρωπο που είναι τόσο κοντινός στην οικογένεια;», αποκάλυψε ακόμα.

Τέλος, η Ταμίλα Κουλίεβα αποκάλυψε ποιο θα ήταν για εκείνη το ιδανικό τέλος για τη Θάλεια.

«Θα ήθελα να έρθει δικαιοσύνη και η Θάλεια να βρει τον εαυτό της, να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή της. Και να καταλήξει σε έναν άνθρωπο που νομίζω προορίζεται για εκείνη, είναι ο Κυριάκος και ταιριάζουν πάρα πολύ», είπε η γνωστή ηθοποιός.