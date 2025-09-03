Τάσος Δούσης για την 45χρονη οδηγό της Porsche: «Μπράβο κοριτσάρα μου, απέδειξες πως η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο μπ@@λο»

Ο Τάσος Δούσης ξέσπασε μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η 45χρονη οδηγός της Porsche που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες μετά το τροχαίο στη Θέρμη. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής άσκησε έντονη κριτική στη δικαιοσύνη και έκανε λόγο για μια άρρωστη νοοτροπία που συνεχίζεται και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται τα δυστυχήματα συνεχώς.

Μετά την απολογία της ενώπιον ανακριτή για το τροχαίο, η 45χρονη οδηγός της Porsche αφέθηκε ελεύθερη. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της στέρησης ικανότητας οδήγησης και της καταβολής εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ. Λίγο αργότερα, ο Τάσος Δούσης δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του.

«Η οδηγός της Porsche, η όμορφη Κωνσταντίνα, είναι μια αληθινή «ηρωίδα». Σήκωσε στην πλάτη της όλους τους Ελληναράδες παραβατικούς, όλα τα κτήνη της ασφάλτου, όλους τους μάγκες του γκαζιού που σκορπούν τον θάνατο. Και… τους απάλλαξε με τη βοήθεια της ελληνικής δικαιοσύνης, που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Σκοτωθείτε ελεύθερα, αλλά κάντε το με εξυπνάδα!» έγραψε ο Τάσος Δούσης σε ανάρτηση που έκανε στο facebook.

Στη συνέχεια πρόσθεσε σε έντονο ύφος: «Μπράβο, κοριτσάρα μου, απέδειξες μόνη σου πως η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο μπο@ρδέλο… όπου η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Η ελληνική δικαιοσύνη με τα «διαμάντια» της… έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους παραβατικούς κανίβαλους των δρόμων: Βγείτε, οδηγήστε, πιείτε, τραυματίστε, σκοτώστε…».

Όπως υπενθυμίζει ο Τάσος Δούσης, η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους είναι δραματική: μόνο τον Ιούνιο σημειώθηκαν 74 τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί και 1.295 τραυματίες.

Ο δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία ουσιαστικής αστυνόμευσης: «Αδέλφια μου, παρά το ότι ψηφίστηκε ο νέος ΚΟΚ με αυστηρά πρόστιμα, δεν πρόκειται να γίνει ΤΙΠΟΤΑ! Διότι ο ΚΟΚ, όπως και όλοι οι νόμοι, έχουν ένα κακό: δεν εφαρμόζονται από μόνοι τους. Θέλουν και την αστυνομία για να εφαρμοστούν. Θέλουν και την πολιτεία να είναι αποφασισμένη να σπάσει αυγά και να συγκρουστεί με τους παραβατικούς πολίτες».

Κλείνοντας, ο Τάσος Δούσης τόνισε πως όσο η πολιτεία δεν εφαρμόζει αυστηρά τον νόμο, η Ελλάδα θα μετρά καθημερινά θύματα στην άσφαλτο. «Στη χώρα μας, μόνο αν σκοτώσεις θα πας φυλακή και πάλι θα το συζητήσουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά, ζητώντας ουσιαστική δράση και όχι απλώς αυστηρότερες διατάξεις στα χαρτιά.