Τάσος Κωστής: Μαγείρευα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά έτρωγε ένα καρότο και την καρδιά ενός μαρουλιού

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» και μίλησε για τα επαγγελματικά και την προσωπική του ζωή. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που δεν τον λύγισαν, στην απώλεια της συζύγου του αλλά και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε προλάβει να γνωρίσει.

«Κάθε πρωί κάνω τον μάγειρα, φτιάχνω περίπλοκα φαγητά που μου αρέσουν. Εγώ έμαθα τη γυναίκα μου να μαγειρεύει. Κάνω παστίτσιο και λαχανοντολμάδες. Μαγείρευα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά έτρωγε ένα καρότο και την καρδιά ενός μαρουλιού» αποκάλυψε ο Τάσος Κωστής.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε πως η σχέση του με το θέατρο έχει περάσει από μεγάλες δοκιμασίες, ειδικά σε περιόδους που η υγεία του δεν του επέτρεπε ούτε τα βασικά. «Συνέχεια δεν θέλω να πάω στο θέατρο και στο καμαρίνι. Βαράει το πρώτο κουδούνι και σπιντάρω. Έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο, έπαιζα με 32 αιματοκρίτη, δεν μπορούσα να ανέβω τα σκαλοπάτια. Έκανα πρόβες με τα σωληνάκια», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Κάτια Δανδουλάκη, η οποία, όπως είπε, στάθηκε δίπλα του στις πιο δύσκολες στιγμές του. «Η Κάτια Δανδουλάκη με στήριξε πολύ, μου είπε “θα ανοίξουμε όταν είσαι έτοιμος”». Παρά τις αντιξοότητες, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αφήνει τις δυσκολίες να τον καταβάλουν. «Δεν αφήνω τις δυσκολίες να με παίρνουν από κάτω, θέλω να ζω τη ζωή».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που μίλησε για τη σύζυγό του. «Η γυναίκα μου ήταν σύζυγος και μάνα. Ήμουν τυχερός που τη συνάντησα και έζησα μαζί της 46 χρόνια, ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου».

Ο πόνος, όπως παραδέχτηκε, δεν φεύγει. «Ο πόνος δεν φεύγει, υπάρχει, αλλά προσπαθώ να τον διαχειρίζομαι. Μου λείπει, αλλά δεν ξεχνάω και δεν θέλω να ξεχάσω. Πλέον στις εμφανίσεις με συνοδεύει η 17χρονη εγγονή μου η Μαριάννα», είπε για τη νεαρή που πήρε το όνομα της γιαγιάς της.

Ο Τάσος Κωστής είχε μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο σε παλαιότερη συνέντευξη. «Η γυναίκα μου, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο, λιποθύμησε ενώ εγώ άρχισα να σκέφτομαι να κάνω τη διαθήκη μου» είχε πει μεταξύ άλλων.