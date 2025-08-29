Lifestyle

Taylor Swift: Η Google γιορτάζει με κομφετί τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι

Δείτε τον μαγικό τρόπο με τον οποίο η Google γιορτάζει τον αρραβώνα της διάσημης τραγουδίστριας
Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι
Η Τέιλορ Σουίφτ με τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι / REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce έχουν κατακτήσει τις καρδιές των θαυμαστών με την ονειρική ανακοίνωση αρραβώνων τους η οποία πυροδότησε μια φρενίτιδα μεταξύ των Swifties και η Google συμμετείχε στον εορτασμό με μια ευχάριστη έκπληξη.

Λίγες εβδομάδες πριν όταν η Taylor Swift τσίγκλισε τους θαυμαστές της με αφορμή και το επερχόμενο άλμπουμ της, η Google ξεκίνησε τον απίστευτο σχεδιασμό γραφικών για το πιο επιδραστικό άνθρωπο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τότε στην αναζήτηση “Taylor Swift” στο Google προκαλούσε μια πορτοκαλί βροχή από κομφετί και μια φλεγόμενη καρδιά. Ήταν ένα νεύμα στο επερχόμενο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl.

Τώρα, μετά την είδηση του αρραβώνα της, η σελίδα αναζήτησης γιορτάζει το ορόσημο με χρυσές καρδιές και αστραφτερά διαμάντια να πέφτουν στην οθόνη, σαφώς ένας φόρος τιμής στην ιδιαίτερη στιγμή της Swift και του Kelce. Το δοκιμάσατε ακόμα; 

Αυτό το γραφικό άρχισε να εμφανίζεται για πρώτη φορά με την ανακοίνωση του επερχόμενου άλμπουμ της, The Life of a Showgirl. Αν και η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε πολλά για το 12ο στούντιο άλμπουμ της, οι Swifties βρίσκονται σε παράκρουση κανονική αναμένοντάς το.

