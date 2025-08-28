Τέιλορ Σουίφτ: Κέρδη στην Wall Street λόγω του αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι

Μπορεί ένας αρραβώνας να έχει επηρεάσει τόσο πολύ τον κόσμο γύρω μας παγκοσμίως; Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι φαίνεται πως τα έχει καταφέρει, καθώς όπως φαίνεται η τραγουδίστρια έχει μεγάλη επιρροή στον οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ.

Η Τέιλορ Σουίφτ με ανακοίνωσή της μέσα από τα social media για τον αρραβώνα της με τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, φαίνεται ότι δεν ενθουσίασε μόνο το κοινό της, αλλά προκάλεσε κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικες αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Signet Jewelers, η εταιρεία από την οποία είναι το διαμαντένιο μονόπετρο που φορούσε η τραγουδίστρια, είναι μία από τις λίγες εταιρείες κοσμημάτων που βρίσκονται στα μεγάλα χρηματιστήρια, και όπως φαίνεται κατέγραψε άνοδο πάνω από 6% την Τετάρτη, μετά από κέρδη περίπου 3% την Τρίτη, ένα τεράστιο ποσοστό μετά την ανάρτηση του ζευγαριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε παρόμοιο κλίμα και η Ralph Lauren, η οποία έντυσε το ζευγάρι στις αναρτημένες φωτογραφίες. Η εταιρεία ενισχύθηκε κατά 0,5% την Τετάρτη, έχοντας ήδη κερδίσει 2% την προηγούμενη μέρα, αναφέρει το cnbc.

Πάνω από 8% κατέγραψε και η American Eagle την Τετάρτη, έπειτα από την ανακοίνωση συνεργασίας με το αθλητικό brand Tru Kolors του Τράβις Κέλσι στην καμπάνια του οποίου πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος.

Την ευκαιρία για έξτρα δημοσιότητα, άδραξαν και άλλες εταιρείες με τη Domino’s Pizza και την GrubHub να στέλνουν ειδοποιήσεις στους χρήστες με αναφορές σε τραγούδια της Swift και emoji δαχτυλιδιού, ενώ η εταιρεία αναψυκτικών Poppi έκανε στο Instagram σχετική ανάρτηση.

Από το οικονομικό αυτό κάδρο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και στοιχηματικές αγορές με τις προβλέψεις για πιθανότητα γάμου του ζευγαριού μέχρι το τέλος του 2025 να αυξάνεται ραγδαία αμέσως μετά την ανακοίνωση στο Instagram της τραγουδίστριας, που απέσπασε like και από την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, ανάμεσα στους εκατομμύρια που πάτησαν «μου αρέσει».

Η Τέιλορ Σουίφτ, θεωρείται ότι αποτέλεσε μια οικονομική κινητήρια δύναμη μετά την πανδημία. Η ώθηση στην καταναλωτική δαπάνη που συνδέεται με την παγκόσμια περιοδεία της “Eras” τράβηξε την προσοχή τόσο της Wall Street όσο και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.