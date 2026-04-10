Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη ο γάμος τους – Οι κανόνες για τους επίτιμους καλεσμένους

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι είναι ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους γάμους της χρονιάς και όπως φαίνεται αυτός θα γίνει το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, οι προετοιμασίες του γάμου έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς τα πρώτα «Save The Date» προσκλητήρια για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι έχουν σταλεί στους τυχερούς καλεσμένους.

Η μεγάλη ημέρα έχει οριστεί για τις 3 Ιουλίου και, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, μια επιλογή που ξάφνιασε, καθώς μέχρι πρόσφατα το Rhode Island και η εντυπωσιακή έπαυλη της τραγουδίστριας θεωρούνταν το επικρατέστερο σενάριο.

Η επιλογή της Νέας Υόρκης μόνο τυχαία δεν είναι για την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς η πόλη αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στη ζωή και την καριέρα της. Η ίδια διαθέτει πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην Tribeca, ενώ το 2014 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Welcome to New York», αποτυπώνοντας τη βαθιά της σύνδεση με την πόλη.

Παράλληλα, η ημερομηνία του γάμου «αγγίζει» την 4η Ιουλίου, μια από τις αγαπημένες της γιορτές, προσδίδοντας έναν ακόμη πιο συμβολικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη επιλογή. Από την πλευρά του, ο Τράβις Κέλσι έχει εκφράσει πολλές φορές τον ενθουσιασμό του για τη Νέα Υόρκη, τονίζοντας πως λατρεύει την ένταση και την ενέργεια που αποπνέει.

Όπως ανέφερε πηγή στην Daily Mail, οι καλεσμένοι υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) όταν στάλθηκαν οι προσκλήσεις, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.

Η τραγουδίστρια είχε περιγράψει τον γάμο ως «τεράστιο» και είχε δηλώσει πολύ ενθουσιασμένη, εξηγώντας ότι «οι μόνοι αγχωτικοί γάμοι είναι εκείνοι με λίγους καλεσμένους».