Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: «Δεν έχω ιδέα» είπε για το unfollow της παρουσιάστριας

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρωτήθηκε για το «unfollow» που του έκανε η Ελένη Μενεγάκη και απάντησε ότι δεν το γνώριζα. Η κίνηση της παρουσιάστριας πυροδοτεί συζητήσεις τις τελευταίες μέρες, με ορισμένους να αναφέρουν πως ενοχλήθηκε από πρόσφατη δήλωση του άλλοτε συνεργάτης της ότι «ουδείς αναντικατάστατος» στην τηλεόραση.

Το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και ανέφερε για το «unfollow» της παρουσιάστριας: «Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα και μου λείπει η συνεργασία της. Η καθημερινή της παρουσία ήταν καταπληκτική όλα αυτά τα χρόνια και την έχω μέσα στην καρδιά μου και όλα αυτά δε σημαίνουν απολύτως τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε για το αν και ο ίδιος σκοπεύει να κάνει unfollow, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος απάντησε ευγενικά: «Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά» και αποχώρησε από τις κάμερες.

Μετά την προβολή της δήλωσης του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Τα άλλαξε, όμως τώρα. Γιατί είπε “εμένα μου λείπει η καθημερινή της παρουσία” κι εμμέσως κάνει μία ημί-κ@λοτούμπα. Γιατί άλλο το “ουδείς αναντικατάστατος” κι άλλο “μου λείπει η καθημερινή της παρουσία”. Εδώ το μαλακώνει το πράγμα» είπε ο παρουσιαστής.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε την Ελένη Μενεγάκη για το αν θα τη δούμε σε κάτι βραδινό», είχε πει στο παρελθόν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Mega.