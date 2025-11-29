Θοδωρής Μαραντίνης: «Με έχουν μπερδέψει στον δρόμο με τον Ησαΐα Ματιάμπα»

Μία ανατρεπτική συνέντευξη έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή του, όπως τη γνωριμία του με τη Lady Gaga και τη στιγμή που κάποια κοπέλα τον μπέρδεψε στον δρόμο με τον Ησαΐα Ματιάμπα.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής (29.11.2025) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και είχε μία πολύ χιουμοριστική κουβέντα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Μαραντίνης δήλωσε ότι αν έπαιζε στον ρόλο κάποιου διάσημου τραγουδιστή στον κινηματογράφο θα ήθελε να είναι του Έλβις Πρίσλεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελευταία με μπερδεύουν πάρα πολύ με τον Χρήστο Μάστορα. Ένα πολύ αστείο ήταν ότι με μπερδέψαν με τον Ησαΐα Ματιάμπα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος και γιατί με μπέρδεψε με τον Ησαΐα Ματιάμπα. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά αν με κορόιδευε τόσο πολύ αυτή η κοπέλα που το είπε ή ήταν απλά τόσο μπερδεμένη στο μυαλό της», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Αυτό που πιο πολύ μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί με τον Χρήστο Μάστορα καταλαβαίνω ότι είμαστε και οι δύο συγκροτήματα, τραγουδιστές… Μαραντίνης, Μάστορας, δηλαδή στο ίδιο θρανίο θα καθόμασταν αν ήμασταν συμμαθητές», πρόσθεσε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αν έπαιζε κάποιον διάσημο τραγουδιστή στον κινηματογράφο, όπου ο Χρήστος Μάστορας τον Στέλιο Καζαντζίδη, θα ήθελε να είναι ο Έλβις Πρίσλεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε και για τη γνωριμία του με τη Lady Gaga στη Σαντορίνη πριν από πολλά χρόνια.

«Ήμασταν στη Σαντορίνη και ηχογραφούμε το δίσκο μας. Λοιπόν, έχουμε βγει για φαγητό σε ένα χωριουδάκι παραδοσιακό, καθόμαστε όλοι με την μπάντα και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι στο απέναντι τραπέζι κάθεται η Lady Gaga με τη σχέση της. Λέω, “θα πάω να της μιλήσω”. Σηκώνομαι αρχίζω να πηγαίνει προς το τραπέζι και με το που πλησιάζω, έρχονται οι bodyguards.

Με το που με πλησιάζουν, αυτή για κάποιον λόγο τους λέει “ok”. Της λέω “ευχαριστώ, είμαι κι εγώ τραγουδιστής εδώ στην Ελλάδα και αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε και μία φωτογραφία μαζί», είπε για τη selfie που έχει βγάλει με τη διάσημη star της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Επίσης, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε πως το συγκρότημά του δε διαλύθηκε, αλλά μετά από 25 χρόνια αποφάσισαν να κάνουν κι άλλα πράγματα παράλληλα.

«Οι Onirama δεν διαλύθηκαν. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Εγώ αυτό θα πω. Μετά από 25 χρόνια είναι λογικό κύκλοι να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι, να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος.

Οπότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε κάνουμε παράλληλα και άλλα πράγματα. Κάνω κι εγώ κάποια πράγματα εκτός Onirama, κάνω και με τους Onirama. Το δίπορτο είναι της μοδός και οφείλουμε κι εμείς να είμαστε μέσα στα πράγματα», ανέφερε ο Θοδωρής Μαραντίνης.