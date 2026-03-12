Lifestyle

Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν έχουν χολέρα οι άνθρωποι που παίζουν σε ριάλιτι, όλοι είναι καλοδεχούμενοι στη σκηνή

"Αλλά όχι τη μια μέρα φεύγω από το Survivor και σε δέκα μέρες πάω και παίζω σε μια παράσταση" τονίζει ο Θοδωρής Ρωμανίδης.
Θοδωρής Ρωμανίδης
O Θοδωρής Ρωμανίδης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μία συνέντευξη έδωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός Θοδωρής Ρωμανίδης κι αναφέρθηκε στην καριέρα του στην υποκριτική αλλά και σε όσους παίζουν στο θέατρο και έχουν πάρει μέρος σε ριάλιτι.

Με αφορμή τη θεατρική «Ό,τι πάρεις εκατό», που ο Θοδωρής Ρωμανίδης παίζει στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή, μίλησε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τους ανθρώπους που μεταπηδούν από τα ριάλιτι στην υποκριτική και αποκάλυψε ποιο μήνυμα θα περνούσε σήμερα στον νεότερου του εαυτό.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Θοδωρή Ρωμανίδη: 

Θα δεχόσουν έναν παίκτη που έχει γίνει γνωστός από ριάλιτι, όπως το Survivor, για να παίξετε μαζί στη σκηνή;

Μα δεν έχουν χολέρα οι άνθρωποι που παίζουν σε ριάλιτι. Γιατί να μην τους δεχτείς να παίξουν; Αλλά να παιδευτούν πρώτα. Να ιδρώσουν, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό και μετά ας έρθουν να παίξουν. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Αλλά όχι τη μια μέρα φεύγω από το “Survivor” και σε δέκα μέρες πάω και παίζω σε μια παράσταση. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθεις τα βασικά. Το θέατρο δεν είναι “άντε, μπήκαμε και είπαμε τα λόγια μας”. Θέλει πολλή δουλειά.

Αν μπορούσες να συναντήσεις τον 13χρονο Θοδωρή σήμερα, τι θα του έλεγες και τι πιστεύεις ότι θα σου έλεγε εκείνος;

Θα του έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ που έγινα έτσι όπως έγινα. Να μην αλλάξει τίποτα. Και εκείνος, αν κρίνω από το πως είμαι τώρα, πιστεύω ότι θα μου έλεγε “μπράβο, ρε Θοδωράκο, καλά τα πήγαμε”. Νομίζω ότι ο απολογισμός στη ζωή μου θα είναι “Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo