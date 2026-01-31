Θωμαή Απέργη για τη μάχη της με την επιληψία: «Δεν ακυρώνει το όνειρο, δεν ακυρώνει την ταυτότητα»

Η Θωμαή Απέργη αποφάσισε να στείλει ακόμα ένα μήνυμα προς όσους δίνουν μάχη με την επιληψία, όπως εκείνη. Όπως έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της, στο Instagram, η νόσος δεν ακυρώνει τη λειτουργικότητα του ασθενή. Με την κατάλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση, η ζωή συνεχίζεται κανονικά, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Η Θωμαή Απέργη έγραψε στην ανάρτησή της, πως η επιληψία μπήκε στη δική της ζωή, μια μέρα σαν σήμερα πριν από 19 ολόκληρα χρόνια: «Σαν σήμερα το 2007 η ζωή μου συστήθηκε με την επιληψία. Όχι ως τέλος, αλλά ως συνθήκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιληψία δεν ακυρώνει τη λειτουργικότητα, δεν ακυρώνει το όνειρο, δεν ακυρώνει την ταυτότητα. Η χρόνια πάθηση ΔΕΝ ορίζει την αξία του ανθρώπου, τη ζωή τη διαμορφώνει η σχέση που χτίζουμε μαζί της. Μπορείς να είσαι λειτουργικός, δημιουργικός, επαγγελματίας, παρών στη ζωή σου. Το μοιράζομαι για την αποστιγματοποίηση, για όσους ζουν με επιληψία και για να θυμίσω: κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτό» έγραψε η τραγουδίστρια.

Η μάχη με την επιληψία, μια χρόνια διαταραχή του εγκεφάλου, επικεντρώνεται στον έλεγχο των κρίσεων, μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Η έγκαιρη διάγνωση από νευρολόγο και η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι κρίσιμες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

«Από 18 ετών ταλαιπωρούμαι από κρίσεις επιληψίας. Νοσηλεύτηκα κιόλας κάποιες μέρες» είχε πει παλαιότερα η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.