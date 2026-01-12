Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η διάθεσή σου είναι πιο δημιουργική και συναισθηματικά ανοιχτή. Έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια αλλά και χαρά μέσα από απλά πράγματα.

Ένα προσωπικό θέμα εξελίσσεται θετικά, αν το προσεγγίσεις χωρίς πείσμα. Η Δευτέρα σε ευνοεί να επενδύσεις σε ό,τι σου δίνει αξία και σταθερότητα.

Δίδυμοι: Η σκέψη σου τρέχει γρήγορα και η επικοινωνία είναι έντονη. Πρόσεξε τη διάσπαση προσοχής και την υπερφόρτωση πληροφοριών.

Αν εστιάσεις σε ένα θέμα κάθε φορά, μπορείς να έχεις ουσιαστικά αποτελέσματα. Η μέρα προσφέρεται για συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν καταστάσεις.

Καρκίνος: Η Δευτέρα σε στρέφει σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Νιώθεις την ανάγκη να αισθανθείς πιο σταθερός/ή και ασφαλής.

Μικρές αποφάσεις μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, κρατώντας παράλληλα μια δόση ρεαλισμού.

Λέων: Η Σελήνη σου δίνει παρουσία και δυναμισμό. Έχεις ανάγκη να εκφραστείς και να ακουστείς, όμως πρόσεξε την υπερβολή.

Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργειά σου, μπορείς να ξεκινήσεις κάτι νέο με επιτυχία. Η μέρα σε καλεί να ηγηθείς με επίγνωση και αυτοέλεγχο.

Παρθένος: Η Δευτέρα είναι πιο εσωστρεφής και σε βοηθά να οργανώσεις σκέψεις και συναισθήματα. Καλό είναι να μην πιέζεις τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις.

Η ξεκούραση και η παρατήρηση είναι εξίσου παραγωγικές σήμερα. Κάτι ωριμάζει στο παρασκήνιο.

Ζυγός: Η κοινωνικότητα και οι επαφές ευνοούνται. Μια συζήτηση με φίλους ή συνεργάτες μπορεί να σου προσφέρει μια νέα οπτική.

Πρόσεξε μόνο να μη σκορπίζεσαι σε πολλά μέτωπα. Η Δευτέρα σε βοηθά να διακρίνεις ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου.

