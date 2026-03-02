Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα και σε οδηγούν σε πιο προσεκτικές κινήσεις. Η ημέρα ευνοεί οικονομικές ή πρακτικές αποφάσεις, ενώ η επικοινωνία με άτομα εμπιστοσύνης σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου.

Υπάρχει ανάγκη για άνεση και συναισθηματική ηρεμία, αλλά και διάθεση να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ισορροπία σου.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία γίνεται πιο ζωντανή και φέρνει ευκαιρίες για νέες ιδέες και συνδέσεις. Η περιέργειά σου σε οδηγεί να αναζητήσεις πληροφορίες ή να ξεκινήσεις κάτι που σε ενθουσιάζει.

Η ημέρα σε βοηθά να εκφράσεις τις σκέψεις σου με σαφήνεια και να βρεις λύσεις μέσα από τον διάλογο. Παράλληλα, υπάρχει συγκέντρωση για πρακτικά ζητήματα και μικρές υποχρεώσεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται πιο εύκολα από όσο περίμενες.

Καρκίνος: Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια σε οδηγεί να εστιάσεις σε οικεία πρόσωπα και καταστάσεις. Η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με το σπίτι ή την προσωπική σου ζωή.

Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαύγεια που σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Οι κινήσεις γίνονται πιο ήρεμες αλλά ουσιαστικές, ενώ μια συζήτηση μπορεί να φέρει ανακούφιση.

Λέων: Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και σου δίνει ώθηση να προωθήσεις σχέδια ή ιδέες. Η ημέρα ευνοεί πρωτοβουλίες, αλλά και συζητήσεις που φέρνουν υποστήριξη. Η ανάγκη για δημιουργική έκφραση είναι έντονη και σε βοηθά να ξεχωρίσεις.

Παράλληλα, υπάρχει διάθεση να βελτιώσεις μια προσωπική κατάσταση ή σχέση μέσα από ειλικρινή επικοινωνία και πιο ανοιχτή στάση.

Παρθένος: Η πρακτική σκέψη σε βοηθά να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις τάξη στις εκκρεμότητες. Η ημέρα προσφέρει συγκέντρωση και καθαρό μυαλό, ιδανικά για σχεδιασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη για ηρεμία και προσωπικό χώρο, ώστε να ανακτήσεις ενέργεια. Μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά σου.

