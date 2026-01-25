Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Δέχεσαι περισσότερη προσοχή και θαυμασμό σε επαγγελματικό, κοινωνικό ή δημόσιο επίπεδο και αυτό λειτουργεί ενισχυτικά για την αυτοπεποίθησή σου. Μπορείς εύκολα να προβάλεις τον εαυτό σου με θετικό τρόπο και οι συνεργασίες ευνοούνται.

Είναι μέρα περισσότερο για να προσελκύεις παρά να κυνηγάς. Καθώς προχωρά η μέρα, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου υπενθυμίζει την ανάγκη να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ακόμα κι αν οι διαθέσεις σου συγκρούονται με τους στόχους σου, η προσωπική σου φροντίδα είναι απαραίτητη.

Δίδυμοι: Είσαι ενθουσιασμένος/η με μια ιδέα ή ένα θέμα και η απήχησή σου στους άλλους είναι έντονη. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για όσα λες και νιώθεις περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί τη συνεργασία και τις θετικές επαφές.

Αργότερα, η Σελήνη σε ωθεί να αποσυρθείς λίγο, να ξεκουραστείς ή να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό. Αν και η ανάγκη για δράση παραμένει, η αποφόρτιση και η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων θα σε βοηθήσουν να επιστρέψεις πιο δυνατός/η.

Καρκίνος: Η έλξη σου είναι διακριτική αλλά ισχυρή σήμερα και μπορείς να χειριστείς ευαίσθητα θέματα με λεπτότητα. Ενώ απολαμβάνεις τον χρόνο με τον εαυτό σου, είναι επίσης καλή στιγμή για να λύσεις ζητήματα με άλλους.

Η ενέργεια είναι ζεστή και θετική και προσελκύεις ανθρώπους και καταστάσεις που σου ταιριάζουν. Καθώς η μέρα προχωρά, μεγαλώνει η ανάγκη για περισσότερη ελευθερία και αυτοέκφραση. Ακόμα κι αν νιώθεις εσωτερικές αντιφάσεις, ο προσωπικός σου μαγνητισμός παραμένει έντονος και αναζωογονητικός.

Λέων: Οι σχέσεις παρουσιάζουν ευχάριστες εξελίξεις ή μια ήπια πρόοδο σήμερα. Υπάρχει χώρος για εξομάλυνση καταστάσεων και για θερμές, απλές χειρονομίες που δείχνουν ενδιαφέρον. Κράτησε ελαφρύ και φιλικό τόνο για καλύτερα αποτελέσματα.

Αργότερα, η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε ευθύνες και μακροπρόθεσμους στόχους, κάτι που μπορεί να διακόψει προσωρινά την κοινωνική σου διάθεση. Αν ξεπεράσεις την αρχική αντίσταση, μπορείς να γίνεις ιδιαίτερα παραγωγικός/η.

Παρθένος: Η μέρα ευνοεί την ειρήνευση, τη συνεργασία και τη θετική κοινωνική διάθεση, ιδιαίτερα σε θέματα εργασίας, υγείας και καθημερινής ρουτίνας. Μπορείς να δεις τις πιο ευχάριστες πλευρές των υποχρεώσεών σου και να νιώσεις ικανοποίηση από όσα προσφέρεις.

Μικρές παρεμβάσεις αρμονίας και ομορφιάς στην καθημερινότητα κάνουν τη διαφορά. Καθώς προχωρά η μέρα, η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη σου για έμπνευση και νόημα. Παρότι μπορεί να διχάζεσαι ανάμεσα σε εργασία και απόλαυση, οι νέες ιδέες έρχονται εύκολα.

