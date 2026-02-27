Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Το τετράγωνο Άρη-Ουρανού μπορεί να φέρει ένταση και έντονη ανάγκη για ανεξαρτησία. Αν νιώθεις περιορισμένος/η, προσπάθησε να πάρεις αποφάσεις με αυτογνωσία πριν αντιδράσεις παρορμητικά.

Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των επιθυμιών σου θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς οποιαδήποτε αλλαγή. Απόφυγε την υπερβολική πίεση προς τον εαυτό σου και φρόντισε να ξεκουραστείς αν χρειάζεται. Αξιοποίησε τις αλλαγές για να δημιουργήσεις καλύτερες συνθήκες στη ζωή σου και εστίασε σε στόχους που σου δίνουν χαρά.

Δίδυμοι: Η επιθυμία σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη για σταθερότητα. Η κακή διάθεση ίσως επηρεάσει την επίτευξη στόχων ή την έκφραση της ελευθερίας σου. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις, ιδιαίτερα με τον Ερμή ανάδρομο.

Αναζήτησε υγιείς τρόπους για να κάνεις αλλαγές και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει. Με λίγες προσαρμογές, η μέρα μπορεί να σου προσφέρει ισορροπία και την ευκαιρία να διεκδικήσεις τα προσωπικά σου όνειρα.

Καρκίνος: Το τετράγωνο Άρη-Ουρανού μπορεί να φέρει ανυπομονησία και ένταση, αλλά και την ώθηση για αλλαγές. Φρόντισε τον εαυτό σου συναισθηματικά και πνευματικά, βρίσκοντας στιγμές χαλάρωσης και χιούμορ.

Απόφυγε την παρορμητικότητα και το πείσμα στις σχέσεις σου. Σκέψου με σαφήνεια τι θέλεις να αλλάξεις πριν προχωρήσεις σε δράση. Η ανάγκη για ανεξαρτησία μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, αλλά μια προσεκτική προσέγγιση θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις.

Λέων: Το τετράγωνο Άρη-Ουρανού μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στη δουλειά ή στις σχέσεις σου. Ίσως νιώσεις ότι δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Αντιμετώπισε τις διαφωνίες με ψυχραιμία και δοκίμασε νέους τρόπους συνεργασίας.

Οι διακυμάνσεις στην καριέρα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, αλλά μέσα από αυτές μπορεί να προκύψει βαθύτερη κατανόηση. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και αξιοποίησε την ένταση για να βελτιώσεις σχέσεις και προσωπικά σχέδια.

Παρθένος: Το τετράγωνο Άρη-Ουρανού απαιτεί προσοχή πριν από σημαντικές αποφάσεις. Εντάσεις στην εργασία ή ζητήματα υγείας μπορεί να σε πιέσουν. Χρησιμοποίησε τη μέρα για ξεκούραση και ανασυγκρότηση, ώστε να ενεργήσεις πιο αποτελεσματικά.

Η αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων θα βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. Προσαρμόσου στις αλλαγές με δημιουργικότητα και ευελιξία.

