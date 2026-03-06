Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Αφροδίτη περνά στον δωδέκατο οίκο σου έως τις 30, στρέφοντας την προσοχή στον εσωτερικό σου κόσμο. Αναζητάς ηρεμία, ιδιωτικότητα και χρόνο για συναισθηματική αποκατάσταση. Πιθανή είναι μια επανεκτίμηση σχέσης ή βαθύτερων αισθημάτων, καθώς το παρελθόν επανέρχεται.

Η ευθυγράμμιση με τον Ποσειδώνα φέρνει ρομαντική και συμπονετική διάθεση, αλλά χρειάζεται προσοχή σε εξιδανικεύσεις, κυρίως οικονομικές ή ερωτικές. Ευνοείται η σιωπηλή προσφορά και η εσωτερική κατανόηση.

Δίδυμοι: Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον τομέα φιλίας και στόχων έως τις 30, ενισχύοντας την κοινωνική σου ζωή. Γίνεσαι πιο προσιτός/η και ελκυστικός/η σε φίλους και συνεργάτες, ενώ η συμμετοχή σε ομάδες αποδίδει.

Εστιάζεις σε όνειρα και μελλοντικά σχέδια με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η σύνοδος με τον Ποσειδώνα φέρνει έμπνευση, αλλά και πιθανές αυταπάτες. Ευνοείται η συγχώρεση και η αποκατάσταση σχέσεων μέσα από κατανόηση και ευαισθησία.

Καρκίνος: Η Αφροδίτη περνά στον δέκατο οίκο σου έως τις 30, ενισχύοντας την επαγγελματική σου εικόνα. Προβάλλεις γοητεία και δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας, ενώ οι σχέσεις με ανωτέρους βελτιώνονται.

Η φήμη σου ενισχύεται και οι στόχοι αποκτούν πιο ξεκάθαρη μορφή. Αν και η προσωπική ζωή απαιτεί προσπάθεια, οι φιλοδοξίες ευνοούνται. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει την έμπνευση και την πίστη στην πορεία σου.

Λέων: Η Αφροδίτη κινείται στον τομέα ανώτερης γνώσης έως τις 30, φέρνοντας επιθυμία για εμπειρίες, ταξίδια και νέες ιδέες. Ελκύεις πρόσωπα που διευρύνουν τους ορίζοντές σου και βλέπεις τις σχέσεις ως ευκαιρίες μάθησης.

Αναζητάς ποικιλία και αποφεύγεις την υπερανάλυση συναισθημάτων. Η επιρροή του Ποσειδώνα ενισχύει τη συγχώρεση και την κατανόηση, αν και υπάρχει τάση εξιδανίκευσης. Η έμπνευση σε οδηγεί σε πιο φωτεινές προοπτικές.

Παρθένος: Η Αφροδίτη περνά στον όγδοο οίκο σου έως τις 30, φέρνοντας βάθος στις σχέσεις και στα κοινά οικονομικά. Επιθυμείς ουσιαστική σύνδεση και ειλικρινή μοιράσματα συναισθημάτων.

Ευνοείται η τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων και η αξιοποίηση πόρων τρίτων. Η διαίσθηση ενισχύεται και βλέπεις πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά. Η επιρροή του Ποσειδώνα καλλιεργεί φαντασία και συναισθηματική διεύρυνση.

