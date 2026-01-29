Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος; Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο επαγγελματικά ή κοινωνικά. Οι άλλοι δείχνουν διάθεση να ακούσουν και να συμφωνήσουν μαζί σου.

Συζητήσεις για καριέρα και κατεύθυνση ζωής εξελίσσονται θετικά. Μπορείς να φέρεις περισσότερη ζεστασιά στο εργασιακό περιβάλλον. Κάποιες λεπτομέρειες χρειάζονται χρόνο.

Δίδυμοι: Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, έχεις λόγο, παρουσία και επιρροή. Οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και εμπνέουν τους άλλους.

Ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και δημιουργικές συνεργασίες. Κάτι νέο ανοίγει τον ορίζοντά σου. Αργότερα, νιώθεις την ανάγκη για λίγη εσωτερική ηρεμία.

Καρκίνος: Η επικοινωνία σε βαθύτερα θέματα λειτουργεί θεραπευτικά. Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά για συναισθήματα, οικονομικά ή φόβους.

Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από ειλικρίνεια και κατανόηση. Η μέρα ευνοεί συμβουλές και καθοδήγηση. Προς το τέλος της, γίνεσαι πιο εξωστρεφής.

Λέων: Η διάθεση ευνοεί συνεργασίες και συναισθηματικά ανοίγματα. Είσαι δεκτικός/η και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά.

Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία ή ξεκαθάρισμα. Κάποιος σε αγγίζει με τη στάση του. Αργότερα, χρειάζεσαι ξεκούραση και απόσταση.

Παρθένος: Οι σχέσεις αποκτούν πιο ήπιο και συνεργατικό χαρακτήρα. Συζητήσεις στην εργασία φέρνουν ιδέες και ευκαιρίες.

Η μέρα δεν είναι πιεστική, αλλά κοινωνικά αποδοτική. Μπορείς να βοηθήσεις και να στηρίξεις ουσιαστικά. Η επαφή με φίλους σε αποφορτίζει.

