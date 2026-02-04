Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα ευνοεί τη σωστή κρίση, τις θετικές αξιολογήσεις και την αναγνώριση της ζεστής σου στάσης.

Προσελκύεις ευκολότερα υποστήριξη και βάζεις τη δική σου δημιουργική πινελιά σε ό,τι κάνεις. Η επίλυση προβλημάτων προχωρά ομαλά, ειδικά αν αφιερώσεις λίγο χρόνο στις εσωτερικές σου ανάγκες.

Δίδυμοι: Οι ιδέες σου γοητεύουν και εμπνέουν τους γύρω σου. Η προώθηση του εαυτού σου ή ενός σχεδίου ευνοείται, ενώ μικρές αλλαγές μπορούν να σου δώσουν μεγάλη ικανοποίηση.

Προσελκύεις εμπιστοσύνη και ζεστασιά και ίσως νιώσεις έτοιμος/η να δείξεις λίγη περισσότερη ευαλωτότητα. Η μάθηση και η επικοινωνία βρίσκονται στο επίκεντρο.

Καρκίνος: Η ωριμότητα και η ευρηματικότητά σου ξεχωρίζουν. Μπορεί να σου ζητηθούν συμβουλές, ενώ ευνοείται η διευκρίνιση συναισθημάτων και οικονομικών θεμάτων.

Η συνεργασία γίνεται πιο εύκολη και έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις την οικειότητα σε μια σχέση ή να βάλεις καλύτερη τάξη σε κοινά οικονομικά.

Λέων: Η προσωπική σου έλξη ενισχύεται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο. Υπάρχει ευκαιρία να αφήσεις πίσω παλιά θέματα σχέσεων και να ενδυναμώσεις δεσμούς.

Εκφράζεις τα συναισθήματά σου με άνεση και οι συνεργασίες κυλούν πιο αρμονικά, ευνοώντας διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.

Παρθένος: Βρίσκεσαι σε καλή θέση για να διαχειριστείς συναισθηματικά ζητήματα με ειλικρίνεια και ευαισθησία.

Η κρίση σου σε εργασία και καθημερινότητα είναι εύστοχη, ενώ θέματα υγείας και φροντίδας ευνοούνται. Η συγκέντρωση και η επιμονή σου φέρνουν σταθερή πρόοδο και αναγνώριση.

